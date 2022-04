Jihlava – Vsetín 2:0. Finále srovnáno. V brance Dukly zářil fantom Žukov

Vsetínský kouč Roman Stantien během finále play off s Jihlavou • ČTK / Pavlíček Luboš

Bitva o postup do baráže o extraligu se náramně vyrovnává. Hokejisté Jihlavy ve čtvrtém utkání finále play off první Chance ligy porazili Vsetín 2:0 a srovnali stav série na 2:2. Zásadní podíl na cenném vítězství Dukly měl ruský gólman Maxim Žukov, který si připsal již 4. čisté konto v nynější vyřazovací části. Vítěznou branku trefil už ve 2. minutě zápasu útočník Filip Seman. Pojišťovací gól do prázdné dal veterán Tomáš Čachotský. Další duel je na programu v neděli od 17:00.