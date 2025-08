Když se party sportovců zvrhne: Neymar, Bolt, oplzlí United i repre v Hotelu Praha

Usain Bolt oslavil na závěr olympiády v Riu 2016 své třicáté narozeniny opravdu velkolepě. Po zisku tří zlatých medailí se vydal do víru nočního života, protančil celou noc v klubu a nad ránem skončil v posteli s dvacetiletou brazilskou studentkou Jady. Ta následně zveřejnila na WhatsAppu fotografie s polonahým sprinterem krátce po intimních chvilkách. Pro atleta to bylo o to ožehavější, že doma na Jamajce na něj čekala dlouholetá přítelkyně Kasi. Bolt se k uniklým fotkám nikdy přímo nevyjádřil. O čtyři roky později se do zpráv propařil znovu, když v srpnu 2020 uspořádal v Kingstonu narozeninovou party bez ohledu na covidová opatření. Na oslavě s desítkami hostů včetně fotbalisty Raheema Sterlinga se nekřepčilo jen na stolech, ale i bez roušek, a Bolt následně oznámil, že byl pozitivně testován na COVID-19.

Usain Bolt na party v Rio de Janeiru v roce 2016 • Profimedia.cz