Zápas pro Romana: pochod i choreo. Tady to měl nejraději, uvedla dcera

Bylo to dojemné, smutné, srdcervoucí. Třicátnice Kateřina Čechmánková si vzala mikrofon a roztřeseným hlasem poděkovala všem, kteří se přišli rozloučit s jejím otcem Romanem. Ten v neděli ve věku 52 let náhle a bez cizího zavinění zemřel. Po boku měla bratry Jakuba a Romana. „Hokej miloval a tady to měl nejraději. Navždy zůstaneš v našich srdcích, tati,“ prohlásila na zaplněném Lapači před střetem Vsetína se Sokolovem v rámci 21. kola Chance ligy.