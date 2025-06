Skvělá zpráva! Za rok se Ondra ukáže doma fanouškům v nejsilnější disciplíně

V deštivém víkendu na Letné se rozloučil s disciplínou, kde vládl před lety. Příští léto se však Adam Ondra vrátí a fanouškům se konečně předvede v tom, co dovede nejlíp. Praha bude poprvé v historii hostit závody Světového poháru v boulderingu i lezení na obtížnost.

„Skvělá zpráva!“ radoval se Ondra. „To, že byl před dvěma lety Světový pohár v Praze, bylo mírné zklamání, protože to bylo v mé horší disciplíně boulder. To, že to bude konečně lano, na to se těším. Je to skvělé i pro českou reprezentaci, máme dlouhodobě lepší výsledky v lezení na obtížnost.“

Ondra pořádal o víkendu svou oficiální závodní rozlučku s boulderingem, při němž závodníci v každém kole bádají, jak se dostat na vrchol jednotlivých boulderů. Je to disciplína, kde v posledních letech stále víc hraje roli dynamika a schopnost dramatických skoků, což nejsou Ondrovy silné stránky.

Lezení na obtížnost, ve slangu lano, se víc podobá akci na skalách. Borci mají na vysoké stěně s jištěním jediný pokus, jak se dostat na vrchol. Právě tahle disciplína je Ondrovou doménou. A v roce 2028 v Los Angeles dostane poprvé šanci v ní bojovat o olympijskou medaili. V Tokiu i Paříži se závodilo v kombinaci.

Česko jedním z center závodního lezení

V Praze se od roku 2023 pravidelně pořádají závody Světového poháru v boulderingu. Lezení na obtížnost dá šanci Ondrovi, zároveň nabídne světu atraktivní záběry s panoramatem Hradčan.

„Párkrát jsem se zmínil delegátům, ať si uvědomí, že tady na Letné bude lepší výhled, když to bude na laně. Možná se do fotek zakomponuje i silueta Pražského hradu, zatímco boulderové stěny jsou nízké,“ usmívá se Ondra. „Určitě velkou roli hraje, že to děláme v hlavním městě. To je pro propagaci lezení důležité, roli hraje i jednoduchost dopravy všech závodníků. Ale myslím, že i ten výhled malinkou roli může hrát.“

Česko se v posledních letech stalo jedním z center závodního lezení na umělých stěnách. Pravidelně organizuje boulderingové závody Světového poháru, mezinárodní federace IFSC potvrdila Praze kromě roku 2026 i pořádání Světového poháru i pro rok 2028. A v roce 2027 se v nové Areně Brno uskuteční dokonce světový šampionát.

„V průběhu těchto třech let jsme ukázali, že Praha je skvělá destinace a ten nevětší argument je, že tu budeme mít mistrovství světa. Rok 2026 bude skvělá generálka,“ pochvaluje si Ondra.