Start předkola v Chance lize: O výhře Slavie rozhodl Beran, slaví i Dynamo B

Slavia vyhrála šest zápasů v řadě a na poslední chvíli proklouzla do předkola play off Chance ligy • Kilián Olekšák / HC Slavia Praha

Hokejisté Pardubic B a pražské Slavie vstoupili v domácím prostředí úspěšně do předkola play off první ligy. Záložní tým Dynama porazil v Chrudimi Přerov 4:0 a Slavia vyhrála nad Jihlavou 3:2 v prodloužení. Série na dva vítězné zápasy pokračují ve středu v Přerově a v Pelhřimově, kde působí jihlavská Dukla. Případné rozhodující duely by se hrály na stejných místech ve čtvrtek.