Svědík po výhře 7:2: Nechci hrát takhle, góly hráčům neprominu. Diváci? To je fantazie

Zbrojovka rozdrtila Příbram 7:2 a i po třetím kole zůstává stoprocentní. Svěřenci trenéra Martina Svědíka měli zápas od začátku pod kontrolou a znovu ukázali sílu nejen v základní sestavě, ale i na lavičce. Přestože se jeho tým prezentoval ofenzivní smrští, kouč po výhře kritizoval dvě zbytečné inkasované branky. „Prominout to nemůžu, musíme udržet koncentraci do konce,“ říká Svědík v rozhovoru pro iSport.cz.

Přesvědčivá výhra 7:2, hlavně druhý poločas plný gólů, bavil jste se?

„Myslím, že jsme od začátku drželi zápas pod kontrolou. Bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří prolomit obranu soupeře a dáme gól. V první půli jsme jim skoro nic nedovolili, naopak jsme dobře sbírali míče a hrozili z brejků. Dali jsme brzký gól, přidali druhý ze standardní situace a s vedením 2:0 jsme šli do druhé půle. Když jsme zvýšili na 3:0, bylo to už jednoznačné. Pak sice přišly dvě zbytečné inkasované branky, ale vždy jsme dokázali reagovat dalšími dvěma vstřelenými. Skóre nakonec narostlo až na 7:2 a myslím, že jsme předvedli spoustu pěkných akcí, které jsme ani neproměnili. Celkově jsme zápas zvládli velmi dobře a hráči si za výsledek a určité pasáže hry zaslouží pochvalu.“

Začátek sezony vám vyšel skvěle – tři zápasy, tři výhry. Role favorita druhé ligy vám zatím sedí, jste spokojený?

„Dali jsme si dílčí cíle a soustředíme se vždy jen na nejbližší zápas. Soutěž se stále teprve rozjíždí a víc budeme moct hodnotit až po pěti nebo šesti zápasech. My se snažíme koukat především na sebe a zajímají nás hlavně naše výkony. Zatím máme devět bodů ze tří utkání, což je přesně to, co jsme chtěli, ale soutěž je dlouhá a náročná. Těžší soupeři teprve přijdou, třeba Táborsko nebo Artis, takže neusínáme na vavřínech.“

Proti Příbrami jste udělal jen jednu změnu v základní sestavě. Přitom lavička má obrovskou kvalitu, jak ukázal i průběh zápasu. Proč jste se rozhodl pro tuto variantu?

„Předchozí utkání se Spartou B nám vyšlo a nechtěli jsme sahat do některých vazeb. Spíš jsme plánovali prostřídat až v průběhu, hlavně co se týče útočných hráčů. Jediný, komu jsme chtěli dát odpočinek, byl Stanislav Hofmann, protože víme, že on už tři zápasy v týdnu z hlediska regenerace nezvládne. Jinak jsou hráči dobře připravení a věřím, že není problém odehrát tři zápasy za týden se stejnou sestavou. Do příštího zápasu ale může být sestava jiná, podle soupeře i aktuální formy.“

Střídající hráči – Rymarenko, Vachoušek, Kanakimana – se trefili a předvedli hodně. Zamotali vám hlavu? Řekli si o základ?

„Takhle to úplně neberu. Ve druhé lize se zápasy často rozhodují ke konci utkání z lavičky a my máme obrovskou výhodu, že tam můžeme dostřídat nahoře stejnou kvalitou. Ať nastoupí kdokoli, ta kvalita zůstává srovnatelná. Nejčastěji střídáme ofenzivní hráče, kteří mají za sebou hodně náběhů, a jsme rádi, že je máme kým nahradit.“

Zmínil jste dvě inkasované branky – obě byly trochu laciné. Dokážete je hráčům prominout, když padly už za rozhodnutého stavu?

„Prominout ne a určitě si to vysvětlíme. Měli štěstí, že na oba góly vždy reagovali dvěma vstřelenými brankami, ale já nechci, abychom se prezentovali takhle. Musíme udržet koncentraci a tyhle dva góly určitě nepřejdu jen tak a ještě si k tomu v kabině něco řekneme. Oba góly byly stejné v tom, že jsme nereagovali na prvotní situaci a pak soupeř může střílet a vycházelo to z naší laxnosti.“

Naopak pozitivně musíte vnímat podporu fanoušků, kterých za vámi až do Příbrami ve všední den přijelo kolem dvou stovek. Co říkáte na parádní podporu?

„Budu se opakovat. Tohle je fantazie. Už první kolo v Budějovicích jsme hráli jako doma a tady to bylo stejné. Fanoušci musí vědět, že je to pro mužstvo obrovská vzpruha a moc jim za podporu děkujeme. Už se těším na další zápas proti Táborsku a poženou nás dál. Je to pro nás obrovská energie.“