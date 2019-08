Gulaš zazářil šesti body! Jsem rád, že jsme se na nic nevykašlali, chválil | iSport.cz

Moc nechybělo k tomu, aby se výsledek zaokrouhlil na desítce. I tak ale plzeňští fanoušci (dorazilo jich 3261), doprovodili hráče do kabin potleskem vestoje. Západočeši evidují druhou výhru v Lize mistrů, ve čtvrtek předtím porazili finskou Hämeenlinnu 5:4 po prodloužení. „Jasným cílem je postup ze skupiny,“ vykládal kanonýr Gulaš.

Podle výsledku jasný zápas, jak jste to viděl vy?

„Věděli jsme před utkáním, že to bude velice houževnatý soupeř. Měli jsme rozbory, na nich vypadali velice dobře. Potvrdili to i tady. To, že nám to tam napadalo skoro z každé šance, to je druhá věc. Dopředu ale byli nebezpeční, musíme si v odvetě u nich dát pozor na protiútoky a kombinace v našem pásmu, protože měli plno šancí.“

Vy jste zazářil šesti body, to se hned tak nevidí…

„Každý zápas je jiný, pořád je to příprava. Tréninky jsou v jiném režimu, není to jako klasicky v extralize. Pořád je na čem pracovat, děláme systémové věci. Prostě nám to tam teď napadalo. My si vážíme té výhry, pro nás je cíl postoupit ze skupiny.“

Co vám dosavadní dva zápasy ukázaly?

„Kdybychom využili polovinu šancí, co jsme měli s Hämeenlinna, troufám si říct, že jsme to taky zvládnuli za tři body. Teď nám to tam všechno napadalo, to se někdy stane. I loni jsme to zažili. Na druhou stranu jsem rád, že zápas jsme tahali až do šedesáté minuty, na nic jsme se nevykašlali. Dávali jsme góly až do konce. To je dobré plus pro nás, dostali jsme za to od trenéra i pochvalu.“

Co jste říkal na výbornou atmosféru?

„Byla perfektní. Fanouškům patří velký dík. Jsem hrozně rád, že dorazili a že se jim soutěž líbí. Za Plzeň můžeme říct, že Liga mistrů má nějaké jméno a určitě to potvrdil první zápas, kdy přišlo pět tisíc lidí. Za to jim patří velký dík. Jsme rádi, že jim děláme radost.“

Cílem je postup, jako loni, že?

„Určitě ano. Je to těžká soutěž, jsou v ní nejkvalitnější týmy z celé Evropy. My do toho jdeme s pokorou, ale cíl je daný. Postoupit. Pak je to trošku o štěstí. Když se budeme bavit konkrétně o švédských týmech, tak jakýkoliv jejich tým je favorit. Ale pro nás je to skvělá konfrontace. Máme plno mladších kluků v týmu, budu se opakovat, každý rok to říkám stejně, ale je to pravda. Nabírají plno zkušeností, nám to pak pomáhá při rozjezdu do extraligy.“

Jste rád, že jako jediní čeští zástupci držíte český prapor? Ostatní týmy prohrály.

„Abych řekl pravdu, nesleduju to. My se snažíme koukat na naši hru, jsme rádi, že se nám zatím daří.“

Co to vypovídá o síle mužstva?

„Když se budeme bavit o dvou zápasech, které už něco ukazují, máme pět bodů s kvalitními týmy. Za nás vládne spokojenost. Ale určitě je na čem pracovat. Teď by to chtělo potvrdit venku při odvetách, abychom se trochu uklidnili do extraligy.“

S navrátilcem Tomášem Mertlem si na ledě opět skvěle rozumíte. Jako by nikam na rok neodešel.

„Jsem hrozně rád, že se vrátil nazpátek. Něco to ukazuje. To, že se tady v Plzni dělá dobrá práce. A hráči se cítí komfortně. Za to jsem hrozně rád. I za to, že se nám zatím daří. Ale víme, že sezona je dlouhá, může přijít krize. S tímhle počítáme, jsme zkušení hráči. Víme, jak s tím pracovat. Ale přál bych si, aby fungovalo jako předloňský rok.“

A co říkáte na to, že Liberec a Mountfield prohrály na britských ostrovech?

„Koukal jsem na Liberec, doma jsem si lehnul a viděl jsem poslední třetinu. Musím říct, že to nebyl lehký zápas, bylo to hodně vyhrocený. Belfast vůbec nehrál špatný hokej, myslím si, že tohle potvrzuje, že týmy i z těchto soutěží do toho jdou naplno a není to nic lehkého. Celkově je Liga mistrů dobrá prověrka pro všechny týmy.“