Liga mistrů ONLINE: Plzeň prohrává s Zugem 2:5. Třinec - Lausanne 2:1p | iSport.cz

ONLINE | Jízda elitních českých týmů v Champions Hockey League pokračuje. Třinečtí Oceláři ve skupině D hostili švýcarské Lausanne. Dosavadního lídra skupiny přehráli 2:1 v prodloužení a udrželi se v boji o postup do play off. To Plzeň je v úplně odlišné situaci, účast v další fázi už má zajištěnou. Jak si povede na půdě Zugu, za který hraje český útočník Jan Kovář? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz, Duel Indiánů startuje v 19.45!