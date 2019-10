Němci vyrvali Tygrům postup. Odmakali jsme to, tvrdil Schwarz | iSport.cz

Museli vyhrát za tři body, potřebovali skolit Augsburg po šedesáti minutách. A to se Liberci nepovedlo. Bílí Tygři padli s osmým týmem německé DEL 2:3 a potvrdili mizerné období posledního týdne, kdy střádají jednu porážku za druhou. Ze základních skupin do osmifinále play off Champions League postoupila pouze Plzeň a hradecký Mountfield, týmy Liberce a Třince zdánlivě snadný úkol nesplnily.

Působivý rámus tisícovky náruživých německých fanoušků, k nimž se přidalo zprvu pokojnější liberecké publikum, vytvořil z klíčové partie pod Ještědem interesantní podívanou v báječné kulise. Téměř šest tisíc diváků se bavilo výživnou a i dramatickou podívanou, z níž vítězně vyšli Panteři z Augsburgu a jdou zaslouženě dál.

Tohle se na českém ledě málokdy vidí. Aby tým hostů v mezinárodním duelu povzbuzovaly takové davy. Augsburští sebrali všechny lístky, které byly z české strany k mání, a vytvořili skvělou atmosféru. Ta podceňovaným hráčům k postupu hodně pomohla. Senzační skok do osmifinále přinesl i bouřlivou děkovačku na závěr.

Němci v poslední třetině silou vůle odolávali libereckým kombinacím, potřebovali stůj co stůj udržet remízový stav. Gól v jejich síti visel ve vzduchu. „Žádná střela na bránu není špatná, dostaňte to na bránu,“ udílel pokyny Patrik Augusta v závěrečném tlaku.

Marně. Hosté si opatřili pojistku střelou do opuštěné liberecké klece ve chvíli, kdy Tygři v závěru riskovali a odvolali brankáře Marka Schwarze za stavu 2:2. „Je to škoda, odehráli jsme dobrý zápas, ale nepodařilo se nám proměnit vyložené šance,“ mrzelo Schwarze.

Páteční los v Helsinkách, kterého se ujme bývalý slavný finský fotbalista Sami Hyypiä se tak obejde bez dvou ambiciózních českých zástupců. Na rovinu, to se nečekalo. Je to velký neúspěch. Liberec nechal ve skupině za sebou jen severoirský Belfast, Třinec přenechal postup běloruskému celku Junosť Minsk.

Poražení Severočeši se po zápase zavřeli na dlouhé minuty v kabině. Aktuální situace tým nemůže a ani nebere na lehkou váhu. Liberec po dvou slabých extraligových představeních v Pardubicích (2:3) a v Brně (4:7) přidal další bolavou porážku. A ničemu nepomohlo ani to, že herní projev proti Augsburgu byl záživnější, výraznější, hráči touhu po výhře nepředstírali, ale šli si po ní.

„Odmakali jsme to, nechali jsme tam všechno, co v nás bylo, vyhrát jsme si zasloužili, do obrany jsme hráli skvěle, ale bohužel,“ mrzelo Schwarze, jenž dostal další šanci před Justinem Petersem.

Soupeř byl silný, navíc si Augustovi hoši sami přivodili těžké komplikace. Málokdy se vidí, aby tým šel za jedno utkání třikrát pykat na 2+2 minuty. Liberci se to „povedlo“. Všechny problémy domácí ustáli, ale nakonec to k ničemu nebylo. „Postup jsme honili na poslední chvíli, měli jsme to zvládnout líp na začátku. Takhle už to bylo těžší. Ale pořád to bylo hratelné a Augsburg jsme mohli porazit,“ byl si jistý Schwarz.

To Mountfield měl jistotu postupu už před rozlučkou se základní skupinou a v „hradeckém derby“ zmasakroval rakouský Graz 7:1, když na branku oponenta vypálil úctyhodných 48 střel.

České týmy v CHL od nového formátu 2017/18

2019/20

Postup ze skupiny: Plzeň, Mountfield HK

nepostup: Třinec, Liberec

2018/19

postup: Plzeň (semifinále), Kometa (čtvrtfinále)

nepostup: Třinec, Mountfield HK

2017/18

postup: Kometa (čtvrtfinále), Liberec (semifinále), Třinec (semifinále)

nepostup: Mountfield HK