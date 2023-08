Pokus o revoluci: Liga mistrů je chudší, než čekala. O kolik se hraje?

Liga mistrů by si hodně ráda ukousla podíl z evropského hokejového trhu. Hledá cesty, jak se tam narvat, zakořenit, stát se atraktivní. Startuje ve čtvrtek za účasti Pardubic, Třince a Vítkovic. Klíčová změna: zapomeňte na osm skupin po čtyřech a zápasy doma – venku. Každý tým teď odehraje šest zápasů s různými soupeři a výsledky se započítávají do celkového pořadí. Do play off postupuje prvních šestnáct, pak přichází na řadu klasika, vyřazovací play off formát.

Trochu guláš? Vedení soutěže si slibuje, že udělalo atraktivní krok. Ovšem co se týká ekonomiky, tak soutěž je úplně jinde, než plánovala roky zpátky.

V roce 2019 v Praze odhalil CEO projektu Martin Baumann, kam soutěž míří. Tehdy celkově rozdělovala 2,34 milionu eur (dnešním kurzem 56 milionů korun) a vítěz si přišel na 425 tisíc eur (10,2 milionu korun). Plán růstu? V minulé sezoně se mělo dělit 3,46 milionu eur (83 milionů korun) a šampion se měl těšit na 705 tisíc eur (16,9 milionu korun). Realita je, že projekt má méně peněz. Dost mu ublížil i covid. Liga mistrů přežila, ale je chudší.

V téhle sezoně, kdy už se měly rozdávat sumy ještě vyšší za avizovanou hranicí, se dělí celkem 2,45 milionu eur (59 milionů korun) a vítěz dostane 360 tisíc eur (8,6 milionu korun). Tedy vše je zpátky jako v roce 2019.

Ořezání soutěže z 32 týmů na 24 můžete brát jako atraktivní. Na druhou stranu se dá za radikálním krokem vidět i pragmatický důvod, aby si méně klubů rozdělilo stejné peníze jako před čtyřmi lety. Tím pádem si aspoň lehce polepší.

Soutěž navíc zkusí odpálit pár pravidlových bomb, aby na sebe upozornila. Hlavní je, že když dáte v přesilovce gól, početní výhoda nekončí, pokračuje. Klidně můžete dát v jedné početní výhodě tři branky, není problém.

Zimák: Čeští junioři už si to konečně rozdají se světem. Navážou ale na úspěch další? Video se připravuje ...

Na dotaz deníku Sport a webu iSport.cz, zda výraznou změnou formátu liga neriskuje na už tak křehkém trhu, Martin Baumann odvětil: „Jedním z cílů Ligy mistrů je se lišit. A samozřejmě to risk je, když snížíme počet týmů z dvaatřiceti na dvacet čtyři. Ale my jsme opravdu přesvědčeni, že máme turnaj, kde hrají nejlepší proti nejlepším. Těšíme se, kdy si to rozdají proti sobě, to je jeden cíl.“

Snaží se Ligu mistrů prezentovat jako velké oživení evropského trhu: „Budeme pokračovat v přinášení nových myšlenek, chceme se lišit, být zajímaví pro hráče i fanoušky. Myslím, že hodně z nich právě tyhle změny v budoucnu ocení.“

Vedení soutěže hodně investovalo do technologií. Má velmi slušné mobilní aplikace a rozhodně patří do špičky v prezentaci zápasu. Ještě při utkání si můžete filtrovat klidně pokročilá data, sledovat analytické výstupy a prognózy na základě sebraných hodnot přímo z ledu.

Tady udělala poslední dobou pokrok i česká extraliga, ale stejně se čísel dočkáte nejdříve až druhý den. A protože jde o nákladný produkt, agentura BPA ho neposkytuje fanouškům zdarma. Liga mistrů ano. V Česku evropský hokej chytnete na kanálech Sport 1 a Sport 2.

Nejvýraznější změny v Lize mistrů

Formát

hraje ji 24 týmů místo 32

výsledky se započítávají do společné tabulky

každý klub narazí na 6 různých soupeřů

do play off postupuje nejlepších 16

Pravidla

gól v přesilovce nekončí početní výhodu

gól v oslabení vrací potrestaného hráče na led

gól v signalizované výhodě neruší avizovaný trest

O kolik peněz se hraje