ONLINE: Färjestad - Sparta 3:2. Moravčík snižuje, Pražané ale ztrácí pět gólů

„Je to hodně, ale myslím, že tam pojedeme s tím, že hlavně nebudeme skládat zbraně. To bychom radši mohli zůstat doma. Pojedeme je porazit a ukázat, že je to hratelné mužstvo. Budeme je chtít v každém případě poškádlit,“ řekl po úvodním utkání trenér Sparty Pavel Gross. Pražané se dostali do finále už v roce 2017 a prohráli v něm s Frölundou. Färjestad byl nejdále loni ve čtvrtfinále.

Ve druhém semifinále od 20:15 nastoupí Curych s českým brankářem Šimonem Hrubcem proti Ženevě a má proti obhájci triumfu po venkovní výhře 6:1 nakročeno k premiérové finálové účasti.