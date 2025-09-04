Letadlem na Ligu mistrů? Kouče Komety přešel smích. Zbraň nemůžu použít, litoval
Kdyby mohl mít Kamil Pokorný jakékoliv materiální přání, rozhodně by nechtěl jako dárek letadlo. Kouč Komety k smrti nerad lítá, kvůli Lize mistrů se však musel obětovat. Do Itálie a Švýcarska, kde českého mistra čekají další dva duely soutěže s Bolzanem (pátek) a Bernem (neděle), vyrazí s týmem. A fakt se na tu cestu netěší. „Hodinu po posledním zápase finále v Pardubicích jsem byl v euforii. Pak někdo prohlásil, že budeme hrát Ligu mistrů a mě hned přešel smích,“ přiznal Pokorný. „Uvidíme, jak to zvládnu.“
Přesuny leteckou dopravou jsou pro Kamila Pokorného za trest. Vyhýbá se jim, jak může. Tentokrát však neunikl, autem se do Itálie a Švýcarska těsně před startem extraligy nevydal. Bylo by to komplikované, časově náročné. Před letem si nastudoval, že v Bolzanu ho čeká nejkratší přistávací dráha v Evropě. Navíc mezi horskými masivy. Nic horšího se dočíst nemohl… „Navíc mi to Jirka Horáček (asistent) pustil na videu. Mám výbornou přípravu. Možná lepší než hráči na utkání,“ prohodil ironicky.
Před pátečním nástupem do speciálu litoval, že nemůže využít prášky na spaní a celý let prospat. Jelikož ještě ten den večer se hraje, potřebuje být svěží. „Tu zbraň (prášky) ani nemůžu použít. Chci být na střídačce ready,“ uvedl.
Když se Pokorný dozvěděl rozlosování LM, nejásal. Pár dnů před startem extraligy si přál hrát doma a ideálně už ve čtvrtek. Místo toho míří se svými svěřenci na trip do západní Evropy. „Když si něco přeju, dopadne los vždycky naopak,“ povzdechl si trenér úřadujícího českého šampiona. „Vrátíme se v pondělí v jednu odpoledne. Musíme vybalit, v úterý se sklouzneme a ve středu už nás čeká v prvním zápase extraligy plná hala. Není to nic jednoduchého,“ postěžoval si.
Přesto bere na dvojzápas všechny zdravé hráče. Vytížit je hodlá podle všeho hlavně v prvním duelu v Bolzanu. To má být generálka. Šanci o víkendu dostanou také útočníci Jan Süss a Adam Boltvan, které si klub stáhl z prvoligového Přerova. Plus mladí beci Jakub Zubíček a Denis Svoboda, kteří už v přípravě nastoupili za áčko. „Potřebujeme rozložit zátěž, abychom byli stoprocentně nachystaní na středu,“ poukázal. Že by nasadil v Lize mistrů ve větší míře juniory, s tím nekalkuloval. „Musíte mít k té soutěži nějaký respekt,“ zdůraznil s tím, že ho daleko zajímá víc výkon než konečné skóre na tabuli. „Ale když se vám hra líbí, většinou přijde i dobrý výsledek,“ dodal.
Pro Kometu není podstatné, jestli postoupí ze skupiny dál. V LM nehrají její trenéři o své pozice. „Nemáme hlavu na špalku,“ pousmál se Pokorný. Prioritou je tuzemská liga. V evropské konkurenci se chce brněnský tým primárně rozehrát a nabrat sebevědomí, což už se mu povedlo minulý týden proti Brynäs. „Z obou stran to byl vynikající výkon. To flow si chcete udržet, abyste to nastartovali stejně i v extralize,“ zmínil šéf střídačky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|9:3
|6
|2
Frölunda
|2
|2
|0
|0
|0
|8:2
|6
|3
Ilves
|2
|2
|0
|0
|0
|10:5
|6
|4
Salzburg
|2
|2
|0
|0
|0
|6:3
|6
|5
Zug
|2
|1
|1
|0
|0
|8:3
|5
|6
KalPa
|2
|1
|1
|0
|0
|7:3
|5
|7
Zürich
|2
|1
|0
|1
|0
|6:3
|4
|8
Luleå
|2
|1
|0
|1
|0
|6:5
|4
|9
Rauma
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|3
|10
Brynäs
|2
|1
|0
|0
|1
|6:4
|3
|11
Eisbären
|2
|1
|0
|0
|1
|5:3
|3
|12
Sparta
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|13
Bern
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|14
Storhamar
|2
|1
|0
|0
|1
|4:5
|3
|15
Bolzano
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|3
|16
Klagenfurt
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|3
|17
Bremerhaven
|2
|0
|1
|0
|1
|5:5
|2
|18
Odense
|2
|0
|1
|0
|1
|6:8
|2
|19
Belfasts Giants
|2
|0
|0
|1
|1
|6:10
|1
|20
Mountfield
|2
|0
|0
|1
|1
|3:9
|1
|21
Ingolstadt
|2
|0
|0
|0
|2
|2:7
|0
|22
Lausanne
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|23
Tychy
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0
|24
Grenoble
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0