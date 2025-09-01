ZIMÁK ŽIVĚ: Král má šanci na ZOH, ale musí i bránit. Bude Jágrovi stačit čtvrtá lajna?
V extraligových mančaftech se stupňuje napětí, start nejvyšší soutěže se blíží. Někde jsou jako na trní, protože jim příprava nejde – například v Českých Budějovicích – jinde, například v Kometě si pochvalují, jak jim vše šlape. Dění u obhájce titulu je také hlavním tématem pondělního ZIMÁKU ŽIVĚ s někdejší extraligovou hvězdou Jaroslavem Bednářem.
Rozebírají se nové posily v čele s Filipem Králem a Tomášem Zohornou. A oba zatím dělají skvělý dojem. Filip Král po příchodu z AHL má jednoznačně šanci zabojovat o nominaci na únorovou olympiádu. Ofenzivní stránka jeho hry je vynikající. „Ale musí se taky naučit bránit, to by mu Radim Rulík neprominul,“ podotýká Bednář v Zimáku. Jako poslední velkou šanci bere angažmá v Brně i Tomáš Zohorna, jenž si zatím vede nad očekávání. „Ví, o co jde a podle toho se i připravuje,“ chválí Bednář.
- Kde naopak probleskují potíže?
- A co Kladno s Jaromírem Jágrem ve čtvrté formaci?
- Bude to legendě v nové sestavě vyhovovat?