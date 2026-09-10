Předplatné

SaiPa - Pardubice 3:2. Hořká prohra, Dynamo pálilo šance. Video navíc sebralo šanci na prodloužení

Lukáš Sedlák zakončuje na branku finského celku SaiPa
Lukáš Sedlák zakončuje na branku finského celku SaiPaZdroj: Facebook HC Dynamo Pardubice
Pardubičtí hokejisté slaví
Hokejisté finské SaiPy
Hokejisté Pardubic
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu SaiPa Lappeenranta, kde podlehlo 2:3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0:3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek, na konečných 2:3 snížil Jan Košťálek. V dresu SaiPy se z výhry radovali čeští krajánci Petr Fridrich a Ondřej Trejbal.

KonecLIVE
32

Dynamo postrádalo několik hráčů základního kádru. S týmem neodcestovali Červenka, Ludvig, Sobotka, Poulíček, Kelemen, Kaut nebo Lauko. Šanci tak dostali i hráči z prvoligového béčka.

Hned v první minutě mohl otevřít skóre kapitán Sedlák, brankáře Piiroinena ale v samostatném nájezdu nepřekonal. Na druhé straně zahrozil v oslabení Tauslahti, skóre se ale poprvé měnilo až v 18. minutě, kdy se v přesilovce prosadil obránce Palmu.

Ve 26. minutě protlačili domácí puk za Subbanova záda podruhé, rozhodčí však Naukkarinenovi gól po kontrole u videa neuznali kvůli nedovolenému ataku brankáře. SaiPa přesto své vedení navýšila, v rozmezí 31 sekund se dvakrát prosadil Emanuelsson. Nejprve se štěstím tečoval nahozený puk od mantinelu, poté využil menšího zaváhání kanadského gólmana v pardubických službách.

I Dynamo mělo své šance, dlouho se však nemohlo prosadit. Až v závěru druhé třetiny se krátce po buly trefil Tomášek. Snížení hosty povzbudilo, vypracovali si řadu šancí, prosadil se ale už jen Košťálek po Sedlákově akci. Vyrovnat Východočeši nedokázali ani v téměř dvouminutové power play.

Další utkání v Lize mistrů čeká Pardubice v sobotu na ledě týmu KooKoo Kouvola.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Davos3210015:68
2SaiPa3200111:106
3Skellefteå220009:26
4Genève220009:46
5Plzeň220006:16
6Fribourg220007:36
7Pardubice320019:36
8Frölunda211008:25
9Kölner Haie2110010:65
10Tappara2101010:84
11Bordeaux210105:44
12KooKoo310117:84
13Mannheim210014:43
14Växjö210014:43
15Salzburg210015:53
16Nitra310026:103
17Klagenfurt201013:42
18Storhamar200114:61
19Rögle BK200020:50
20Tychy300033:120
21Moser Medical Graz 99ers200024:80
22Liberec200023:90
23Herning Blue Fox200024:120
24Eisbären200024:140

     

    Vstoupit do diskuze (1)

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů