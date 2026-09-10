SaiPa - Pardubice 3:2. Hořká prohra, Dynamo pálilo šance. Video navíc sebralo šanci na prodloužení
Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu SaiPa Lappeenranta, kde podlehlo 2:3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0:3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek, na konečných 2:3 snížil Jan Košťálek. V dresu SaiPy se z výhry radovali čeští krajánci Petr Fridrich a Ondřej Trejbal.
Dynamo postrádalo několik hráčů základního kádru. S týmem neodcestovali Červenka, Ludvig, Sobotka, Poulíček, Kelemen, Kaut nebo Lauko. Šanci tak dostali i hráči z prvoligového béčka.
Hned v první minutě mohl otevřít skóre kapitán Sedlák, brankáře Piiroinena ale v samostatném nájezdu nepřekonal. Na druhé straně zahrozil v oslabení Tauslahti, skóre se ale poprvé měnilo až v 18. minutě, kdy se v přesilovce prosadil obránce Palmu.
Ve 26. minutě protlačili domácí puk za Subbanova záda podruhé, rozhodčí však Naukkarinenovi gól po kontrole u videa neuznali kvůli nedovolenému ataku brankáře. SaiPa přesto své vedení navýšila, v rozmezí 31 sekund se dvakrát prosadil Emanuelsson. Nejprve se štěstím tečoval nahozený puk od mantinelu, poté využil menšího zaváhání kanadského gólmana v pardubických službách.
I Dynamo mělo své šance, dlouho se však nemohlo prosadit. Až v závěru druhé třetiny se krátce po buly trefil Tomášek. Snížení hosty povzbudilo, vypracovali si řadu šancí, prosadil se ale už jen Košťálek po Sedlákově akci. Vyrovnat Východočeši nedokázali ani v téměř dvouminutové power play.
Další utkání v Lize mistrů čeká Pardubice v sobotu na ledě týmu KooKoo Kouvola.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Davos
|3
|2
|1
|0
|0
|15:6
|8
|2
SaiPa
|3
|2
|0
|0
|1
|11:10
|6
|3
Skellefteå
|2
|2
|0
|0
|0
|9:2
|6
|4
Genève
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|5
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|6
|6
Fribourg
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|7
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|9:3
|6
|8
Frölunda
|2
|1
|1
|0
|0
|8:2
|5
|9
Kölner Haie
|2
|1
|1
|0
|0
|10:6
|5
|10
Tappara
|2
|1
|0
|1
|0
|10:8
|4
|11
Bordeaux
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|4
|12
KooKoo
|3
|1
|0
|1
|1
|7:8
|4
|13
Mannheim
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|14
Växjö
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|15
Salzburg
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|16
Nitra
|3
|1
|0
|0
|2
|6:10
|3
|17
Klagenfurt
|2
|0
|1
|0
|1
|3:4
|2
|18
Storhamar
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|19
Rögle BK
|2
|0
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tychy
|3
|0
|0
|0
|3
|3:12
|0
|21
Moser Medical Graz 99ers
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
|22
Liberec
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|23
Herning Blue Fox
|2
|0
|0
|0
|2
|4:12
|0
|24
Eisbären
|2
|0
|0
|0
|2
|4:14
|0