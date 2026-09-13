ONLINE: Liberec v Lize mistrů hostí Graz. Plzeň hraje ve Francii proti Bordeaux
Hokejisté Liberce hostí ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů na domácím ledě rakouský celek Graz. Bílí Tygři doposud zapsali dvě porážky a jednu výhru po nájezdech. Do akce jde i Plzeň, která zatím třikrát zvítězila. Dnes se představí ve Francii, kde vyzve Bordeaux. Oba duely sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Skellefteå
|4
|4
|0
|0
|0
|18:6
|12
|2
Kölner Haie
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|3
Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|4
Plzeň
|3
|3
|0
|0
|0
|10:3
|9
|5
Genève
|4
|3
|0
|0
|1
|12:7
|9
|6
Davos
|4
|2
|1
|0
|1
|17:12
|8
|7
Frölunda
|4
|2
|1
|0
|1
|15:10
|8
|8
Tappara
|3
|2
|0
|1
|0
|12:9
|7
|9
SaiPa
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|10
Fribourg
|3
|2
|0
|0
|1
|9:7
|6
|11
Mannheim
|3
|2
|0
|0
|1
|9:8
|6
|12
Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|13
Bordeaux
|3
|1
|0
|1
|1
|9:9
|4
|14
Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|15
KooKoo
|4
|1
|0
|1
|2
|10:14
|4
|16
Rögle BK
|3
|1
|0
|0
|2
|5:5
|3
|17
Växjö
|3
|1
|0
|0
|2
|5:6
|3
|18
Eisbären
|3
|1
|0
|0
|2
|8:15
|3
|19
Salzburg
|3
|1
|0
|0
|2
|5:10
|3
|20
Klagenfurt
|4
|0
|1
|0
|3
|5:9
|2
|21
Liberec
|3
|0
|1
|0
|2
|5:10
|2
|22
Herning Blue Fox
|3
|0
|0
|1
|2
|5:14
|1
|23
Moser Medical Graz 99ers
|3
|0
|0
|0
|3
|5:12
|0
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0