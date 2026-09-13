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ONLINE: Liberec v Lize mistrů hostí Graz. Plzeň hraje ve Francii proti Bordeaux

Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti Rögle
Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti RögleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Adam Čech z Plzně (vlevo) se raduje z gólu proti Rögle
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Igor Merezhko, obránce Plzně
Radost hokejistů Plzně
Matyáše Filip slaví branku do sítě Rögle
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iSport.cz
Liga mistrů
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Hokejisté Liberce hostí ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů na domácím ledě rakouský celek Graz. Bílí Tygři doposud zapsali dvě porážky a jednu výhru po nájezdech. Do akce jde i Plzeň, která zatím třikrát zvítězila. Dnes se představí ve Francii, kde vyzve Bordeaux. Oba duely sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
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Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Skellefteå4400018:612
2Kölner Haie4310018:911
3Pardubice4300115:69
4Plzeň3300010:39
5Genève4300112:79
6Davos4210117:128
7Frölunda4210115:108
8Tappara3201012:97
9SaiPa4201113:137
10Fribourg320019:76
11Mannheim320019:86
12Nitra411029:125
13Bordeaux310119:94
14Storhamar410129:124
15KooKoo4101210:144
16Rögle BK310025:53
17Växjö310025:63
18Eisbären310028:153
19Salzburg310025:103
20Klagenfurt401035:92
21Liberec301025:102
22Herning Blue Fox300125:141
23Moser Medical Graz 99ers300035:120
24Tychy400043:130

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