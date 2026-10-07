Šero, kaluže a bílé dresy v mlze. Dávejte mi lob na modrou, vtipkoval Mandát před CHL
PŘÍMO Z BORDEAUX | Do Bordeaux dorazily bouřky, do centra města násilné protesty zdejších studentů, u nichž asistovaly i vozy s vodními děly, ale také tu jsou od úterka hokejisté Pardubic. Ve středečním večerním duelu se budou snažit potvrdit postup do play off a vyšplhat ve společné tabulce 24 týmů co nejvýš kvůli dobrému nasazení do vyřazovací fáze.
Protestující vysokoškoláci a středoškoláci v minulých dnech zapálili budovu radnice, dějí se vážné nepokoje, demonstruje se po celé Francii. Česká hokejová grupa však doufá, že večer v Patinoire de Mériadeck nastane rychle klid a vysoký favorit hbitě roznese domácí choutky na kladení odporu. Otázkou jsou podmínky k práci.
V poměrně nevzhledné budově, která se nyní rekonstruuje, bylo během dopoledního rozbruslení velmi vlhko, nad ledovou plochou seděla hustá mlha, v uličkách tribun jste narazili na kaluže vody a celkově bylo dost šero.
Dáte mi lobík!
Hráči Dynama žertovali, že večer na sebe neuvidí. Zvlášť když nastoupí v bílých dresech. „Máme novou taktiku. Já se schovám na druhé modré a vy mi nahrajete,“ vtipkoval útočník Jan Mandát. „A kdo ti nahraje, když tě neuvidí?“ opáčil obránce Daniel Gazda. „Dáte mi lobík,“ uklidnil Mandát defenzivního spoluhráče.
Zkraje podzimu na stejném místě dorazila výprava plzeňských Indiánů. Ačkoli výsledek 10:4 hovoří jasnou řečí, hosté se k výprasku domácích prodírali krkolomnou cestou. Ještě ve 37. minutě místní tým Boxers vedl 3:2, ve vzduchu bylo cítit překvapení, pak teprve Západočeši rozjeli interesantní podívanou, zakončenou dvoucifernou demolicí.
O něco podobného se budou pokoušet i svěřenci Filipa Pešána, kteří na západ Francie přivezli až na Romana Červenku kompletní „zdravou“ sestavu.