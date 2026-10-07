ONLINE: Bordeaux - Pardubice. Dynamo vyzve francouzský tým. Potvrdí postup do osmifinále?
Hokejisté Pardubic v pátém kole Ligy mistrů hrají dnes večer v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterních zápasech jim patří 5. místo, ve Francii se začne hrát ve 20:15. S výpravou Dynama do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka. Utkání sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2
Skellefteå
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|3
Kölner Haie
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|4
SaiPa
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|5
Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|6
Fribourg
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|7
Växjö
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|8
Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|9
Frölunda
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|10
Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|11
Genève
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|12
Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|13
Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|14
Tappara
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|15
KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|16
Eisbären
|4
|2
|0
|0
|2
|10:16
|6
|17
Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|18
Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|19
Bordeaux
|4
|1
|0
|1
|2
|13:19
|4
|20
Salzburg
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21
Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22
Herning Blue Fox
|4
|0
|0
|1
|3
|6:16
|1
|23
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24
Moser Medical Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0