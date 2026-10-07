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ONLINE: Bordeaux - Pardubice. Dynamo vyzve francouzský tým. Potvrdí postup do osmifinále?

Radost Pardubic
Radost PardubicZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Hokejisté Pardubic
Střelec úvodní branky Jáchym Kondelík
Malcolm Subban
Jáchym Kondelík slaví s Davidem Tomáškem
Tomáš Nosek
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Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Hokejisté Pardubic v pátém kole Ligy mistrů hrají dnes večer v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterních zápasech jim patří 5. místo, ve Francii se začne hrát ve 20:15. S výpravou Dynama do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka. Utkání sledujte ONLINE na iSportu. 

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň5500024:915
2Skellefteå5400120:1012
3Kölner Haie4310018:911
4SaiPa5301116:1410
5Pardubice4300115:69
6Fribourg5300218:129
7Växjö5300215:99
8Rögle BK5300212:79
9Frölunda5211117:139
10Mannheim4300113:119
11Genève5300212:119
12Davos5210219:158
13Liberec5120214:147
14Tappara4201112:137
15KooKoo5201215:177
16Eisbären4200210:166
17Nitra5110310:185
18Storhamar410129:124
19Bordeaux4101213:194
20Salzburg410038:163
21Klagenfurt501048:142
22Herning Blue Fox400136:161
23Tychy400043:130
24Moser Medical Graz 99ers500058:210

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