ONLINE: SaiPa - Pardubice. Dynamo vstupuje do play off LM. Liberec hraje v Kolíně nad Rýnem
Po úterní porážce plzeňských hokejistů v Davosu 4:5 vstoupí do osmifinále Ligy mistrů zbylí dva čeští zástupci. Extraligového šampiona Pardubice hraje od 17:30 zápas na ledě finské SaiPy Lappeenranta a Liberec o dvě hodiny později změří v Německu síly s Kolínem nad Rýnem. Sledujte ONLINE přenosy na iSportu.
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