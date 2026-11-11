Předplatné

ONLINE: SaiPa - Pardubice. Dynamo vstupuje do play off LM. Liberec hraje v Kolíně nad Rýnem

Pardubice zvládly závěrečný zápas základní části Ligy mistrů, švédské Växjö dokázaly porazit 2:1 v prodloužení
Pardubice zvládly závěrečný zápas základní části Ligy mistrů, švédské Växjö dokázaly porazit 2:1 v prodlouženíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Po úterní porážce plzeňských hokejistů v Davosu 4:5 vstoupí do osmifinále Ligy mistrů zbylí dva čeští zástupci. Extraligového šampiona Pardubice hraje od 17:30 zápas na ledě finské SaiPy Lappeenranta a Liberec o dvě hodiny později změří v Německu síly s Kolínem nad Rýnem. Sledujte ONLINE přenosy na iSportu. 

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Hokejová Liga mistrů 2026/2027

LIVE
--Tipsport2.644.522.1Detail
LIVE
--Tipsport2.134.562.58Detail
LIVE
--Tipsport2.184.542.51Detail

Začít diskuzi

Test new isport seo box

Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

Tipsport GamechangerOktagon 50

Stránky klubů

SK Slavia PrahaSK Slavia PrahaHC Kometa BrnoHC Kometa Brno

Alpské lyžování

Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

Čtěte na našem webu

Test LinkTest

Doporučujeme

Články z jiných titulů