Z cesty s přítelkyní do Helsinek bude týdny out. Fridrich pomohl repre a přijde o Pardubice
Mělo jít o pohodový čas strávený s přítelkyní v centru Helsinek, kde se před nástupem plískanice konalo téměř babí léto. Program hokejového útočníka Petra Fridricha se absolutně obrátil během telefonátu Patrika Eliáše. Nečekaná anabáze skončila ve finále tak, že český reprezentant z týmu SaiPa Lappeenranta zkysne možná až šest týdnů na marodce. „V první třetině proti Švýcarům jsem si blbě přisedl nohu a odnesly to vazy,“ štve 26letého exolomouckého útočníka. Radost musí mít i finský zaměstnavatel, když mu hráč během volna přijde k dlouhé újmě... Možná vás zarazí jedna věc, kterou zjistil. „Fyzická připravenost zdejších hráčů je na vyšší úrovni než v extralize.“
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Petře, z ničeho nic jste se objevil na sobotním rozbruslení národního týmu před zápasem s domácím týmem na Finských hrách. Jak se to celé seběhlo?
„Bylo to hodně nečekané. S přítelkyní jsem byl od pátku v Helsinkách, v sobotu měla letět domů do Česka. Zašli jsme si na večeři, byli se projít, udělali jsme si hezký den. Při návratu na hotel kolem osmé hodiny večer mi volal Patrik Eliáš (GM týmu) s dotazem, zda bych měl zájem a taky možnost přijet narychlo k nároďáku. Hned jsem řekl, že se rád zúčastním. Tím, že jsem trávil čas v Helsinkách, bylo všechno o dost jednodušší. Pak mi volal trenér Zdena Moták, proběhlo kolečko přes klub a zbývalo už jen dostat mou výstroj do Helsinek. V tom mi moc pomohl Tomáš Duda (trenér gólmanů SaiPy), sbalil mi v Lappeenrantě věci a v sobotu v 6:30 ráno prvním vlakem mi je poslal do Helsinek. Vyzvedl jsem si výstroj na nádraží a spěchal do haly na trénink.“
Přítelkyně nebyla naštvaná, že se vám okamžitě změnil program?
„Nebyla. Jen ji mrzelo, že mě neuvidí hrát, protože měla předem naplánovaný let domů. V sobotu ráno jsem ji hodil na letiště a mazal za klukama na nároďák.“
Všechno se seběhlo rychle
Nebyl jste trochu rozpolcený? Jít z voleje na nároďák není sranda, vaši parťáci trénovali v Praze, hráli se Švédy, nasávali systém a do toho všeho jste měl skočit rovnýma nohama…
„Trochu jsem nad tím přemýšlel. Dva dny jsem nebyl na ledě a navíc neměl žádné informace ohledně systémových věcí a o tom, na co trenéři kladou důraz. Všechno se ale seběhlo tak rychle, že o tom ani nebyl čas přemýšlet. Než jsem to stihl zpracovat, oblíkal jsem se na zápas.“
A proti Finům měl nejlepší lístek v hale. Z pozice třináctého útočníka jste nehrál. Platila domluva, že naskočíte jen tehdy, pokud se někdo zraní?
„Je to tak. Byl jsem připravený do hry v případě, že se něco stane. Využil jsem to, abych nasál atmosféru a hlavně se seznámil s herním stylem. Hodně jsem dával pozor, sledoval detaily, vůbec herní styl, abych ten týden práce ostatních kluků dohnal aspoň takhle.“
V neděli vám pomohla smůla Jakuba Konečného, který si vyhodil rameno. Šel jste do akce a rovnou k Michalu Kuncovi, s nímž jste oprášil olomoucké časy…
„Jasně. Zajímavá situace, protože ani jeden z nás v lajně nebyl centr. Ale myslím, že jsme si i v té rychlosti dokázali slušně vyhovět. Vzhledem k absenci společné přípravy s klukama jsem se snažil hrát jednoduše, nic extra nevymýšlet.“