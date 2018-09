Přestupy NHL ONLINE: Další tři veteráni se pokusí prosadit v kempech

SPEKULACE - Jedním z mnoha veteránů, jenž zůstávají pro další sezonu bez smlouvy, je i sedmatřicetiletý obránce Kevin Bieksa, který poslední tři ročníky působil v Anaheimu. Ostrý kanadský bek, který dlouhé roky hrával ve Vancouveru, dál trénuje a chystá se na případné nabídky, ale čeká na tu perfektní. Tou by mělo být laso z Kalifornie (nebo její blízkosti), kde si jeho rodina zvykla a odkud se nebude stěhovat pryč.

UFA Kevin Bieksa has entertained a few offers this summer but is looking for a perfect fit as his family will remain in California regardless. Wants to be relatively close to them. Continues to train.