Přestupy NHL ONLINE: Finalista Stanley Cupu uspěl u Islanders a na rok podepsal

07:01'

SPEKULACE - Třetí nejproduktivnější obránce nováčka z Vegas v minulé sezoně Shea Theodore stále nemá smlouvu a stále to nevypadá, že v příštích dnech by se na tom něco mělo měnit. Chráněný volný hráč, kterému skončil nováčkovský kontrakt, nehodlá bez podpisu nastoupit do kempu Golden Knights. Lépe na tom není ani desítka draftu z roku 2014 Nick Ritchie, jenž má v Anaheimu stejné potíže. Útočník teď trénuje s Guelphem z OHL a má za sebou mimo jiné léto s fitness guru Garym Robertsem.

Unsigned RFA d-man Shea Theodore not here as camp opens for the Knights. I'm told both sides still remain far apart on a deal. Obviously that can change quickly but that's the situation right now. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) September 14, 2018