Přestupy NHL ONLINE: Marleau do Caroliny nechce, nechal se vyplatit | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - Gólman s třetím nejvyšším počtem výher v historii NHL (489) Roberto Luongo se rozhodl rozloučit s hokejem. Naposledy brankář Floridy ve svých čtyřiceti letech poslechl dlouhou kariérou zdecimované tělo. "Poslední dva měsíce jsem nad tím hodně přemýšlel a když si vezmu, jak jsem se cítil, je tohle správný krok," napsal majitel dvou zlatých medailí z MS a OH a vítěz Jennings Trophy z roku 2011 či Světového poháru z roku 2004.

I’ve decided to take my talents to a South Beach retirement home ✌🏼 pic.twitter.com/BTuZIo8XT8 — Strombone (@strombone1) 26. června 2019

A few thoughts on my decision https://t.co/LXaLek0gFA — Strombone (@strombone1) 26. června 2019

The legend hangs up his pads.



Thank you for everything, Lu. pic.twitter.com/eOUjanrJGU — Florida Panthers (@FlaPanthers) 26. června 2019

@strombone1 @FlaPanthers Congrats Lu on a HOF career! I am grateful to have had the opportunity to call you a teammate for the last 3 seasons. — Colton Sceviour (@Sceviour7) 26. června 2019

All the respect in the world for @strombone1, a pioneer of modern goaltending with undeniable swagger in net & genius on Twitter. It was an honor just to share the ice for 60 minutes this year



Congrats on a legendary career & enjoy life without those things strapped to your legs https://t.co/cQyMUzT3Hd — Garret Sparks (@GSparks40) 26. června 2019

What an honor it was to be able to lace them up with one of the best to ever do it. Congrats on an excellent career and all the best @strombone1 #13up13down — Mike Hoffman (@MHoffy68) 26. června 2019

489 wins (3rd all time), 77 shutouts, 5 time all-star, 2 Olympic Gold Medals. If those numbers don’t deserve some lounging on the Florida beaches, not sure what does. HUGE congrats to Roberto Luongo on a fabulous career. Enjoy retirement! #Legend — Jeremy Roenick (@Jeremy_Roenick) 26. června 2019

Congrats to Roberto Luongo on an amazing career! Best of luck with your retirement! @strombone1 pic.twitter.com/Q5e8ZjR19o — Martin Brodeur (@MartinBrodeur) June 27, 2019

Remember watching you play back in early 2000 when I was still playing in Sweden. You inspired me!

It’s been fun battling against you for the past 14 years. Congrats on an amazing career and all the best to you and your family! https://t.co/Yrh0UaZMNv — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) June 26, 2019