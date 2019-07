Přestupy NHL ONLINE: Panarin, Bobrovskij i Duchene mají nový domov | iSport.cz

PŘESTUP - Dlouhé roky byl Jason Spezza hvězdou v Ottawě, teď opouští Dallas a bude působit v Torontu. Místo 7,5 milionu bude vydělávat jen 700 tisíc, tedy ligové minimum.

