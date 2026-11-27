Kabongo zářil: S Aduem někdy uděláme blbost. Pan Šádek má samozřejmě pravdu
Úchvatný evropský večer v promrzlé Doosan Areně patřil do velké míry jeho výkonu. Christophe Kabongo (23) rozebral slavnou Benfiku v Evropské lize dvěma góly a jednou asistencí, Plzeň zvítězila jasně 4:0. Řešení západočeského forvarda při první trefě oběhne sestřihy po celé Evropě. Viktoria se spoléhá na výjimečně nadaného útočníka, jemuž sedí spolupráce s podobně založeným Princem Aduem a dirigentem Patrikem Hrošovským.
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Ve čtvrtek večer zářil proti Benfice na trávníku i při upřímných odpovědích novinářům. Koutky mu cukaly do úsměvu, adrenalin mu stále proudil v žilách. „Doteď je to určitě nejcennější zápas, který jsem odehrál,“ říkal nejlepší střelec Plzně, který po výborném večeru nastřílel v sezoně už deset branek (šest v lize, čtyři v Evropské lize).
Vážíte si takového výkonu?
„Cením si hlavně výkonu celého týmu, jak jsme to odmakali, jak jsme byli všichni nastavení. Mentalita byla důležitější než individuální kvality, které jsme předvedli. Zápas byl hodně těžký, abychom zavírali prostory, abychom to odkopali vzadu. Preby (Filip Prebsl), Pali (Tobiáš Pališčák), Gába (Adam Gabriel), všichni tohle dělali. Těmhle hráčům jsem vděčný, bez nich nemám prostor, abych dělal věci vepředu já.“
Životní zápas, dobře jsem se vyspal
Zakončení u druhého gólu vypadalo jednoduše, zároveň krásně. Ani jste branku pořádně neslavil, proč?
„Já mám rád oslavu Rayana Cherkiho (Manchester City, dřív Lyon). Proto jsem to udělal takhle. Ne, aby si lidé mysleli, že nemám pokoru, že neslavím góly. Líbí se mi tohle. Takže je to oslava, jsem šťastný, i když to nebylo tolik vidět.“
Práskl jste do míče a věděl, že jde rovnou do víka?
„Chtěl jsem hrát na zadní. Ale trefil jsem to tak, jak jsem úplně nechtěl. Většinou zakončuji po zemi nebo ve střední výšce. Ale teď budu říkat, že jsem to chtěl (smích).“
Byl jste kousek i od třetí trefy.
„To je jasný, že jsem chtěl dát hattrick (smích). Ale nedal, no…“
Odehrál jste životní zápas?
„Asi jo. Proti tak velkému soupeři tohle musí být životní zápas. Dobře jsem se vyspal (smích). Den před zápasem jsem o tom mluvil trošku z legrace, ale lehce to myslel i vážně. Určitě to nebylo tak, že jsem takový výsledek cítil dopředu. Budu si to pamatovat nadosmrti. Proti Zvezdě doma, kde jsme otočili výsledek 0:3, to bylo ještě emotivnější. Ale s odstupem času si řeknu, že Benfica je opravdu zvučné jméno.“
Učíte se víc pracovat i dozadu?
„To je jasný. Trenér se mnou mluví, říká mi to v tréninku, při každé příležitosti. Vím sám o sobě, že to někdy do defenzivy vypustím. Ale snažím se v tom v každém zápase zlepšovat. Je to v evropském, dneska už i v českém fotbale potřeba. Česká liga jde nahoru, je třeba takhle hrát všude.“
Jste s Plzní zpátky v boji o postup ze skupiny Evropské ligy?
„Po dnešním večeru je to reálné. Ukázali jsme si, že všechno je možné, lze porazit jakéhokoliv soupeře.“
Na kraji mi to nevadí
Adolf Šádek mluvil před zápasem do televize o tom, jak očekává od týmu do konce podzimu výsledky a výrazné zlepšení. Je tohle nejlepší reakce týmu?
„Každý hráč, co je momentálně v kabině, chce naši situaci otočit. Nějakým způsobem se nám to daří, ale musíme v tom pokračovat. Pan Šádek má samozřejmě pravdu.“
Bude se lépe regenerovat při cestě do Brna, kde hrajete už v neděli?
„Ty jo, nevím… (smích). Ale když odehrajete takový zápas, cítíte se dobře, máte energii, že se vám chce pořád běhat a chcete hrát další zápasy. Pomůže nám to. Se vší pokorou jedeme do Brna, možná to bude ještě těžší, než zápas dneska.“
Jaká byla euforie v šatně?
„Porazíte Benfiku 4:0, bylo to krásné. Ale zase – musíme za tím udělat tlustou čáru a soustředit se na ligu. Na Brno, pak na Zlín, na Teplice.“
Sedí vám aktuální pozice z levé strany hřiště, kde můžete chodit i hodně do zakončení?
„Trenér Kováč si myslí, že na kraji moc neběhám, ale v posledních dvou zápasech jsem snad ukázal, že tam dokážu zahrát. Nevadí mi to tam. Cítím se dobře v meziprostoru, na lajně i úplně na ose hřiště.“
Těžíte ze spolupráce s Princem Aduem?
„Rád nastupuji s takovými hráči. Prince je podobný jako já, snaží se něco vymyslet. Někdy uděláme blbost a vychladíme to do defenzivy, ale na druhou stranu umíme udělat nadstandardní věci do útoku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off