Přestupy NHL ONLINE: Toronto prodloužilo s mistrem světa, prosadí se?

PODPIS - Toronto udalo dva nové roční jednocestné kontrakty. Jeden získal obránce Connor Carrick, který už dva roky patří na základní soupisku a jeho příjem bude 1,3 milionu dolarů. Ten druhý pak brankář Calvin Pickard, jenž si vydělá o půl milionu méně. Šestadvacetiletý mistr světa z roku 2016 a majitel stříbrné medaile z následujícího šampionátu by hlavně rád chytal v prvním týmu, v uplynulém ročníku to zvládl jen v jednom případě.

Yes!!!! Excited to be back in Toronto for another year!!!!! @MapleLeafs

Go Leafs Go! Going to be an incredible year. Hoagie was a big part of this decision, said the dog park off Spadina was important to him. @Lexsolofs likes the farmers markets downtown. Awesome day. Look forward to the season. https://t.co/QGRgJqZlbe