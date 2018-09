Přestupy NHL ONLINE: Tři veteráni končí v kempu Calgary

22:32'

KONEC KARIÉRY - Kapitán amerických hokejistů na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu a vítěz Stanley Cupu z roku 2003 Brian Gionta ukončil hráčskou kariéru. S kapitánským "C" na dresu hrál rovněž v NHL, kde byl lídrem týmů z Montrealu a Buffala, naposledy působil v minulé sezoně v Bostonu. Titul v nejlepší soutěži světa získal jako hráč New Jersey, Devils jej získali v roce 1998 ve třetím kole draftu jako číslo 82, v lize debutoval o tři roky později. Více informací ZDE.

Brian Gionta: "I'm announcing my retirement today. Looking forward to spending more time with my family and also playing a small part with the organization. Looking forward to that next step of my career."



🎥 Watch live: https://t.co/oXqHp2fLv5 pic.twitter.com/eaB4u0jcZm — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 24. září 2018

Was an honor to play with you bro, you were a great leader in the room and always played the game@the hard way! Enjoy retirement! https://t.co/GqWVM170yP — Georges Laraque (@GeorgesLaraque) 26. září 2018