Pastrňákova jízda! Slaví hattrick i 100. gól, poprvé se trefil Hronek

Pastrňák si góly rozložil do všech třetin. Nejprve se prosadil v závěru první části, kdy se ve vlastním obranném pásmu ujal puku, nabral rychlost, prodral se až do útočné třetiny a střelou z levého kruhu do horního růžku branky Jonathana Berniera otevřel skóre zápasu.

Druhý zásah, celkově 100. v lize, přidal v přesilové hře z levého kruhu po zakončení bez přípravy a hattrick zkompletoval po přečíslení dvou na jednoho. Pastrňák bodoval počtvrté v řadě a během této série nasbíral devět bodů za sedm branek a dvě nahrávky. Bruins uspěli ve čtvrtém duelu po sobě, naopak Detroit prohrál i páté utkání v sezoně a stále čeká na první výhru.

NEJRYCHLEJŠÍ HRÁČI SE STO GÓLY V BOSTONU BRUINS Barry Pederson (1983/84) - 100 branek ve 187 zápasech Dit Clapper (1932/33) - 100 branek ve 247 zápasech David Pastrňák (2018/2019) - 100 branek ve 259 zápasech

NEJRYCHLEJŠÍ ČEŠI SE STO GÓLY V NHL Petr Klíma (1991/92) - 100 branek ve 231 zápasech Jaromír Jágr (1995/96) - 100 branek ve 245 zápasech David Pastrňák (2018/2019) - 100 branek ve 259 zápasech





Skóroval také Simon, Plekanec útočí na 1000 zápasů

Z gólu se radoval také útočník Dominik Simon, jehož Pittsburgh podlehl Montrealu 3:4 po samostatných nájezdech. V dresu vítězných Canadiens se poprvé v ročníku představil centr Tomáš Plekanec a jediný start mu chybí do toho, aby jako jedenáctý český hokejista dosáhl na metu 1000 utkání v NHL.

Útočník Radek Faksa trefou do prázdné branky zpečetil triumf Dallasu nad Anaheimem 5:3. Tampa Bay jednoznačně přehrála Columbus 8:2, asistencí se na tom podílel forvard Ondřej Palát.

Poprvé v sezoně se od začátku zápasu postavil do branky Calgary David Rittich. Odchovanec Jihlavy dovedl Flames 24 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Colorada. Začátek utkání přitom hostům nevyšel a po necelých třech minutách prohrávali o dva góly. Úvodní gól Avalanche padl dokonce po jedenácti vteřinách hry.

"Po třetině jsme si v kabině řekli, jak chceme hrát. Začali jsme bruslit, což se ukázalo jako rozhodující. Měli jsme více šancí a častěji jsme drželi puk na hokejkách," podotkl Rittich.

Jakub Voráček nenavázal na pětibodové představení proti Ottawě a s Philadelphií musel strávit domácí porážku 0:1 s Vegas. O úspěchu Golden Knights rozhodl 85 sekund před koncem základní hrací doby centr Cody Eakin. U jeho trefy byl i Tomáš Nosek, ale bez asistence.

Útočník Toronta Auston Matthews se zapsal mezi střelce i v šestém utkání a skóroval už podesáté v sezoně. Jednadvacetiletý Američan se stal teprve pátým hráčem od ročníku 1943/1944, kterému se takový výkon povedl. Před ním se to naposledy podařilo Mariu Lemieuxovi před třiceti lety. Maple Leafs porazili Washington 4:2.

Carolina zdolala Minnesotu 5:4 v prodloužení především díky čtyřem bodům finského útočníka Sebastiana Aha. Martin Nečas za Hurricanes nebodoval a brankář Petr Mrázek zůstal jen na střídačce.

VÝSLEDKY NHL:

NY Rangers - Edmonton 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 13. Zibanejad - 15. Nugent-Hopkins, 47. McDavid. Střely na branku: 24:27. Diváci: 17.085. Hvězdy utkání: 1. McDavid, 2. Talbot (oba Edmonton), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Philadelphia - Vegas 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 59. Eakin. Střely na branku: 26:21. Diváci: 19.067. Hvězdy utkání: 1. Eakin, 2. Fleury (oba Vegas), 3. Elliott (Philadelphia).

Ottawa - Los Angeles 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 12. a 52. Wideman, 7. Tierney, 17. Stone, 31. White - 36. Lewis. Střely na branku: 22:37. Diváci: 15.355. Hvězdy utkání: 1. Anderson, 2. Wideman, 3. Chabot (všichni Ottawa).

Boston - Detroit 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Branky: 20., 37. a 43. Pastrňák, 25. McAvoy, 32. DeBrusk (Krejčí), 51. Brojrk, 56. DeBrusk (Krejčí), 60. Kuraly - 41. Hronek, 49. D. Larkin. Střely na branku: 34:39. Hvězdy utkání: 1. Pastrňák, 2. Bergeron, 3. DeBrusk (všichni Boston).

Montreal - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. a 29. Tatar, 28. Gallagher, rozhodující sam. nájezd Byron - 4. Simon, 16. Letang, 32. Kessel. Střely na branku: 40:28. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Tatar (Montreal), 2. Letang (Pittsburgh), 3. Gallagher (Montreal).

Florida - Vancouver 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 33. Huberdeau, 38. Trocheck - 35. Elias Pettersson, 39. Roussel, 47. Horvat. Střely na branku: 26:30. Diváci: 11.953. Hvězdy utkání: 1. Horvat (Vancouver), 2. Trocheck (Florida), 3. Roussel (Vancouver).

Washington - Toronto 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Stephenson, 25. Kuzněcov - 24. K. Kapanen, 39. P. Lindholm, 47. Leivo, 59. Matthews. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Matthews (Toronto), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Andersen (Toronto).

Nashville - NY Islanders 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Branky: 17. a 60. F. Forsberg, 16. Järnkrok, 20. Arvidsson, 45. Turris - 27. B. Nelson, 33. Ladd. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17.208. Hvězdy utkání: 1. Arvidsson, 2. F. Forsberg, 3. R. Johansen (všichni Nashville).

Dallas - Anaheim 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Branky: 32. Radulov, 34. C. Carrick, 35. Jamie Benn, 38. Klingberg, 59. Faksa - 10. Silfverberg, 14. Kiefer Sherwood, 29. Henrique. Střely na branku: 51:25. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Radulov, 2. Klingberg, 3. Seguin (všichni Dallas).

Tampa Bay - Columbus 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Branky: 40. a 42. B. Point, 2. Hedman, 12. C. Paquette, 19. Gourde, 48. Killorn, 54. Kučerov (Palát), 60. J.T. Miller - 29. Josh Anderson, 36. Bjorkstrand. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. B. Point, 2. Gourde, 3. J.T. Miller (všichni Tampa Bay).

Chicago - St. Louis 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 54. a 65. DeBrincat, 12. Anisimov, 17. P. Kane - 33. a 45. B. Schenn, 42. D. Perron. Střely na branku: 50:38. Diváci: 21.634. Hvězdy utkání: 1. DeBrincat (Chicago), 2. B. Schenn (St. Louis), 3. P. Kane (Chicago).

Arizona - Buffalo 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Dahlin, 19. Sheary, 57. J. Skinner. Střely na branku: 36:23. Diváci: 15.304. Hvězdy utkání: 1. Ullmark, 2. Dahlin, 3. Sheary (všichni Buffalo).

Colorado - Calgary 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 1. MacKinnon, 3. Compher - 31. Bennett, 59. E. Lindholm, 61. J. Gaudreau. Střely na branku: 26:41. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 60:40 minut, inkasoval dvakrát z 26 střel a měl úspěšnost zákroků 92,3 procenta. Diváci: 17.334. Hvězdy utkání: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Varlamov (Colorado), 3. E. Lindholm (Calgary).

Minnesota - Carolina 4:5 v prodl. (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)

Branky: 17. Coyle, 42. Spurgeon, 46. Zucker, 56. Mikael Granlund - 50. a 63. Sebastian Aho, 9. J. Staal, 36. Pesce, 59. J. Williams. Střely na branku: 23:57. Diváci: 18.715. Hvězdy utkání: 1. Dubnyk, 2. Spurgeon (oba Minnesota), 3. Sebastian Aho (Carolina).