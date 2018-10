VyFaulkl jistý gól. Mrázek nadchl i kouče, skalp svého Detroitu moc cenil

Zázemí luxusní Little Caesars Areny, od září 2017 nového chrámu Red Wings, si Petr Mrázek užil jen necelou jednu sezonu. V únoru se sedmiletý a do té doby pevný svazek s Detroitem přetrhl a český brankář byl poslán do Philadelphie. V noci se Mrázek do Detroitu vrátil už jako jednička Caroliny a při výhře 3:1 za něj paradoxně zřejmě nejtěžší zákrok v utkání udělal spoluhráč Justin Faulk.