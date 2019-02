Hertl dopřál mladíčkovi brutální debut. A ikona klubu třikrát mazala historii | iSport.cz

Hertl jede, prožívá nejlepší období v sezoně. 25letý útočník v posledních třech soubojích nasbíral celkem sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky. Po Davidu Pastrňákovi z Bostonu, který v 56 zápasech nastřádal 66 bodů (31+35), mu náleží pozice druhého nejproduktivnějšího Čecha v soutěži. V 52 utkáních zaznamenal 53 bodů (26+27).

Proti Canucks se v Rogers Areně prosadil v polovině utkání, kdy zakončil povedenou souhru a zvýšil na 5:1. Gólman Michal DiPietro přispěchal se svým zákrokem pozdě.

VIDEO: Podívejte se na povedenou souhru zakončenou Tomášem Hertlem

Účastník posledního MS do 20 let, kde Kanada vypadla senzačně už ve čtvrtfinále díky porážce od Finů, se stal druhým nejmladším maskovaným debutantem v historii klubu (nejmladší byl Troy Gamble). DiPietro si svůj první start v NHL odbyl v 19 letech a 247 dnech. Pro zajímavost, rychleji si nejlepší ligu světa zachytali jen skorojmenovec Rick DiPietro, Dan Blackburn, Marc-André Fleury a Jonathan Bernier.

Zde ale výčet pozitiv končí. DiPietro inkasoval v divoké první třetině třikrát z pěti prvních střel na svou branku a celkově sedmkrát z 24 střeleckých pokusů Sharks. Druhá inkasovaná branka po tečovaném bekhendovém lobu od modré čáry navíc byla neuvěřitelně smolná. Brutální to nakouknutí do NHL… Zápas nakonec skončil porážkou Canucks 2:7, kteří jen potvrdili, že jim to proti San Jose hrubě nejde. V posledních 12 konfrontacích nasbírali 11 porážek.

VIDEO: Podívejte se na kuriózní druhý gól San Jose

"Asi vás nepřekvapím, když vám povím, že jsem si svou premiéru představoval úplně jinak. Nebyl to vůbec povedený první zápas, na druhou stranu i tak na něj nikdy nezapomenu. Snil jsem o tom chytat NHL a teď se mi to už ve velmi mladém věku povedlo. To je pro mě strašně pozitivní, získal jsem cenné zkušenosti, ze kterých můžu dál čerpat," nelámal si příliš s porážkou hlavu DiPietro, který byl povolán do prvního týmu Vancouveru 4. února, když si Thatcher Demko poranil koleno a Canucks neměli pod smlouvou žádného jiného brankáře.

A když se jednička Jacob Markström také přivodila újmu v dolní části těla, do branky mazal 19letý rodák z Windsoru. "Trenéři mě vždy učili, abych dokázal zůstat pozitivní. Kdybych se těmi sedmi góly moc zabýval, cítil bych se v brance jako mravenec, to bych určitě nechtěl," doplnil svá slova pro NHL.com DiPietro.

Sharks díky dalším dvěma bodům přeskočili v čele Západní konference Calgary, které však sehrálo o dva zápasy méně.

Thornton? Je to šílené, co dokázal

Po utkání se ale stejně nejvíce mluvilo o Joeovi Thorntonovi, který hned třikrát přepsal historické zápisy. Díky 1050. asistenci v kariéře se na devátém místě v pořadí nejlepších nahrávačů všech dob odpoutal od Gordieho Howea. V počtu odehraných zápasů se 1541. startem posunul na patnáctou pozici a v produktivitě 1457. bodem vyrovnal počin patnáctého Teemua Selänneho.

VIDEO: Podívejte se na 1050 asistenci Joe Thorntona v kariéře

"Když v něčem, čemkoliv, překonáte Gordieho Howea, je to prostě příběh večera. To, co Joe dokázal, je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelný hráč, co má neuvěřitelnou kariéru. Já i celá naše organizace jsme u vytržení, že jsme vůbec mohli být svědky něčeho podobného," rozprávěl na tiskové konferenci trenér San Jose Peter DeBoer.

"Gordie byl vlastníkem týmu, ve kterém jsem jako junior hrál. Měl jsem štěstí, že jsem s ním mohl strávit nějaký čas privátně, je to geniální člověk a byl to jedinečný hokejista. To stejné teď můžu říci o Joeovi," smekl před milníky svého spoluhráče útočník Sharks Evander Kane.

"Neexistují slova, která by mohla popsat, že jsem v šatně s chlapem, který právě překonal Gordieho Howea. Je to šílené. Jde o výjimečného hráče už po dvě dekády a pořád si myslím, že se mu nedostává uznání, které si zaslouží za to, jaký světový hráč to je," podpořil slova šéfa střídačky útočník Sharks Logan Couture, autor dvou asistencí v utkání.

A jak vnímal celou situaci soupeř? "Bylo hodně cool sledovat Thorntona, jak bruslí přes kluziště a pálí na mě puky. Je to legenda, když mi ale vstřelil gól, moc jsem na to nemyslel, byl jsem jen otrávený," zakončil povídání brankář Vancouveru DiPietro.