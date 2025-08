Přestupy v extralize ONLINE: Pardubice ulovily Lauka, Bartovič v Liberci naváže na otce

Velký příchod do Pardubic. Do nabitého týmu Dynama přichází Jakub Lauko ze zámoří, kde v minulé sezoně NHL hájil barvy Minnesoty a Bostonu. Pětadvacetiletý pražský rodák Lauko si v posledním ročníku NHL připsal za 56 zápasů pět branek a šest asistencí a z Minnesoty se vrátil do Bostonu, kde předtím hrával. Po vypršení smlouvy se však stal nechráněným volným hráčem.