Konec spekulací! Verstappen zůstává v Red Bullu, Russell dostane víceletý kontrakt

Byť bude muset v tomto roce na další obhajobu titulu s největší pravděpodobností zapomenout, v posledních týdnech se stejně nejvíc mluvilo o něm. Zůstane v Red Bullu? Nezůstane? Nejen mediální zájem byl o Maxe Verstappena skutečně obrovský, závodníka takových kvalit by přivítal každý tým. Nejreálněji se jevil podpis s Mercedesem, který o jezdecké dvojici pro příští sezonu stále nemá jasno.

Teď je ale všechno jinak. Verstappen už oficiálně potvrdil své setrvání v Red Bullu. George Russell, jednička Mercedesu, tak s týmovým šéfem Totem Wolffem brzy podškrábne novou smlouvu. A to rovnou víceletou!

„Někteří lidé prostě rádi vytvářejí drama, ale pro mě bylo vždycky docela jasné, že v Red Bullu zůstanu,“ popisoval Verstappen před úvodními tréninky na Velkou cenu Maďarska. „Už teď s týmem probírám plány a věci, které chceme příští rok změnit, takže to znamená, že jsem tu a zůstávám.“

Přijde výkonnostní propad Red Bullu?

V Red Bullu si pořádně oddechli, že o největší hvězdu současnosti nepřijdou. Dosavadní výsledky totiž budily rozpaky, stejně tak i nedávný vyhazov dlouholetého šéfa Christiana Hornera. Není tajemstvím, že Verstappen chce vyhrávat pořád. Otázkou však zůstává, jestli mu „rudí býci“ sestaví dostatečně kvalitní a konkurenceschopný monopost.

Hlavním důvodem častých spekulací o Verstappenově budoucnosti byl očekávaný výkonnostní propad Red Bullu, který od příští sezony nasadí novou pohonnou jednotku ve spolupráci s Fordem. Nepříznivým prognózám má zabránit Laurent Mekies, nový týmový boss.

„Abych byl upřímný, o spoustě věcí spolu diskutujeme. Laurent je velmi přátelský, otevřený, motivovaný a také velmi cílevědomý. Přesně to chcete od šéfa vidět, mně se to líbí. Vytváří i příjemnou atmosféru. Moc se těším na to, co společně dokážeme,“ hlásil Verstappen.

Po třinácti z celkových čtyřiadvaceti závodů sezony je Red Bullu v Poháru konstruktérů až čtvrtý. Na lídra celkového pořadí Oscara Piastriho ztrácí Verstappen jednaosmdesát bodů.