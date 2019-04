Po české době ruská nadvláda. Jak se Ovečkin a spol. měnili a obsadili NHL? | iSport.cz

„Soudruzi, na NHL zapomeňte, nic pro vás.“ Tahle věta hokejisty v Československu a Sovětském svazu spojovala. Tuhý režim všechno, co přinesl západní vítr, nenáviděl. Bál se, věděl, že může být i lépe. Otevřít hokejistům vrata, ať si jdou hrát do Ameriky? Aha. Co tam máte dál?

Z Československa pustili hráče do NHL maximálně na sklonku kariéry, když splnil přísné limity, plus velkou část z výplaty musel odevzdat. Pokud jste chtěli hrát v Americe, než od roku 1989 začal režim po Evropě padat, musel hokejista emigrovat. „Chtěl jsem být hlavně svobodný, proto jsem to udělal. Nechtěl jsem žít v kleci. Připadal jsem si doma, jak kdybych byl mrtvý,“ vybavuje si Alexander Mogilnyj, jeden z těch, kdo utekl a v NHL se stal hvězdou.

POČET ČECHŮ A RUSŮ V NHL PODLE DESETILETÍ Češi - Rusové 1969-1979 --- 2 - 0

1979-1989 --- 20 - 2

1989-1999 --- 76 - 98

1999-2009 --- 149 - 126

2009-2019 --- 97 - 96

Ať šlo o hráče ze současného Česka, nebo Ruska, dlouho si na ledě musel vyslechnout svoje. „Ty komunisto,“ řvali na něj v Americe. Tohle slyšel Viktor Něčajev, první Rus, který v roce 1982 hrál NHL. Nezájem, že jste utekli. Jste jejich. Patříte tam. Nazdar.

V průběhu třiceti let se dost změnilo. Češi byli na konci 90. let v kurzu, patřili k největším hvězdám NHL. Teď to jsou Rusové. „Už na to totiž přišli. Chodí do Ameriky za tvrdou prací, vědí, že musí udělat všechno pro mužstvo, aby pak zase na oplátku udělalo všechno pro ně,“ říká reprezentační trenér Miloš Říha, který v Rusku osm let trénoval.

Česko a Rusko se dost liší přístupem k hokeji, způsobem výchovy, možnostmi i hráčskou základnou. Přitom až zaráží, že NHL si zahrálo zhruba stejně Čechů (236) jako Rusů (241). A pak je tam ještě jedna věc dost podobná. Přes všechny hvězdy nade všemi ční jedna osobnost.