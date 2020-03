Šance pro Vladaře. Miliardář mluví o konci kariéry: Finsko? Určitě ne! | iSport.cz

33 let, co to je za věk? Gólmani přece teprve po třicítce dozrávají. Tuukka Rask, brankářská hvězda Bostonu i celé NHL, na to kouká trošku jinou optikou. Během víkendu pro zámořská média přiznal, že koketuje s koncem kariéry, tedy až mu expiruje stávající kontrakt. Ten má podepsaný ještě na příští sezonu. Co to znamená pro brankoviště Bruins?

Možná je to planý poplach, možná za to může pandemie koronaviru. Kdo ví. NHL je už deset dnů zavřená, areny i kabiny zejí prázdnotou. A hráči místo toho, aby se psychicky ladili na play off, sedí doma na gauči a přemítají, co bude dál. A do hlavy se jim vkrádají všelijaké myšlenky...

"Smlouvu v Bostonu mám ještě na rok. Uvidíme, co bude pak, zda budu ještě vůbec chytat. Je šance, že bych úplně skončil s hokejem," přiznal v sobotním rozhovoru pro Boston Globe finský matador, který letos ukrojil sedmý rok z luxusního osmiletého kontraktu na 56 milionů dolarů (1,5 miliardy korun).

Jste překvapení? Zámoří určitě, Rask v letošní sezoně chytal famózně. S 2.22 průměrem branky na duel byl nejlepší brankářem v NHL, vyšší procentuální úspěšnost než Raskových 92.9% měl jen Anton Khudobin z Dallasu. A to jen o jednu desetinu, navíc lapal o jedenáct utkání méně.

Pro zajímavost: takto vysokou úspěšnost zákroků a nízký průměr gólu na duel měl rodák ze Savonlinny naposledy v ročníku 2013/14. Navíc celý Boston hrál geniálně, před přerušením soutěže byl se 100 body nejlepší organizací v NHL, loňští šampioni ze St. Louis na něj z druhého místa ztráceli šest bodů. Všichni fanoušci tušili, že by se sedmizápasová řežba z posledního finále Stanley Cupu mohla opakovat. Jenže kdo ví, jak to s dohráním soutěže vůbec bude.

Rask v interview také přiznal, že návrat do vlasti, kde naposledy působil v roce 2007 v dresu Ilvesu Tampera, kde aktuálně září český mladík Lukáš Dostál, není na pořadu dne.

Tuukka Rask přijímá gratulace od svých spoluhráčů k jedné z 26 výher, které letos v základní části vychytal. • Foto profimedia.cz

"Vůbec ne, hraní ve Finsku nezvažuji, chci být s rodinou," přiznal vítěz Stanley Cupu z roku 2011, při kterém ale jen kryl záda Timu Thomasovi, a Vezina Trophy 2014. Rask s manželkou Jasmiinou očekává v dubnu narození třetího potomka. Společně už mají dvě dcerky, které chodí v Bostonu do školy.

Bude hrát na bicí od Metallicy?

"Únava z cestování, z loučení, která cestování předcházejí, se dvěma, teď už skoro třemi dětmi, je obrovská. Donutí vás přemýšlet, mám hokej rád, miluju ho, to nezastírám, ale je to těžké," přiznal reportéru Boston Globe Mattu Porterovi Rask, který zatím v zámořské kariéře odchytal 536 utkání a rovných 50 z nich orámoval vychytaným čistým kontem.

Bez hokeje by se prý zabavil bez problémů, třeba by mohl být muzikant. Od spoluhráčů a vedení jako dárek k 500. odchytanému zápasu v NHL dostal bicí soustavu přímo od slavné Metallicy. "Trénuju hodně, teď je na to čas. Mám ji ve sklepě, ale bohužel není zvukotěsný, takže jen čekám, až na mě sousedi zavolají policii," rozesmál se Rask.

Ale zpět na led. Pozici dvojky, notně zdatné, třeba dodat, zastává v Bostonu Jaroslav Halák (letos 31 zápasů, 90.5%, 2.39). Rodákovi z Bratislavy bude v květnu 35 a ve stejný čas se stane i volným agentem. Vyprší totiž jeho dvouletá smlouva na 2,75 milionu dolarů, kterou podepsal po příchodu z Islanders.

A další maskovaní muži? Šanci větří 22letý český talent Daniel Vladař, o rok mladší Američan Jeremy Swayman i jeho krajan Kyle Keyser (také 21 let). Vladař a Keyser letos chytali jak na AHL farmě v Providence, tak v ECHL v dresu Atlanty Gladiators. Swayman, který s vedením Bruins podepsal nováčkovský kontrakt 18. března, zářil v NCCA v dresu Univrsity of Maine a dokonce byl nominován na Hobey Baker Award, kterou získá nejlepší hráč v soutěži.