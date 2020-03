Obří tlak peněz i fanoušků v NHL? Řeší ho Ledové království i čáry na výstroj | iSport.cz

Jeden den vás fanoušci adorují, o 24 hodin později už vám doporučují, abyste s hokejem raději sekli, z miláčka se rychlostí blesku stanete veřejným nepřítelem. Popularita je vrtkavá, i jeden laciný gól může zahodit rok práce celé organizace.

Co s tím? Samomluva je jedno z častých řešení, ke kterému se gólmani v NHL uchylují, což přiznali v otevřené zpovědi. "Myslím si, že to tak má každý hokejový gólman. Že si často povídá nějaké vyzkoušené formulky, kterými se hází do pohody. Před zápasem a hlavně při něm, když vše nevychází tak, jak byste si představoval. Pomůže vám to zotavit se po blbém gólu, díky tomu můžete udržet koncentraci," myslí si Semjon Varlamov z Islanders, který na sebe promlouvá v ruštině.

"Také to dělám, však to znáte, každý gólman je trochu podivín. U mě osobně to hodně záleží na tom, jak náročný zápas hrajeme. Když vedeme o hodně branek, jsem zticha, užívám si to. Ale když teče do bot, tak mi to pomáhá, abych se uklidnil," přitakal takřka dvoumetrový obr z Minnesoty Devan Dubnyk.

"Ten tlak je obrovský, každý ví, že berete hodně peněz, a chce vidět výsledky. Fanoušci, vedení klubu, spoluhráči. Každým zápasem musíte dokázat, že si zasloužíte každý dolar," dodal 33letý matador, jehož služeb si Wild cení na 4,33 milionu dolarů ročně.

Devan Dubnyk přiznal, že tlak na brankáře v NHL je obrovský. • Foto AP Photo/Mark Humphrey

Connor Hellebuyck z Winnipegu proslul gymnastikou očí před zápasy, detroitský Jimmy Howard zase před každým utkáním stojí v tunelu a zkouší lapačkou chytat virtuální puky, simulovat si zákroky nanečisto. "Dělám si takové malé projekce toho, co by mě mohlo čekat. Pomáhá mi to," říká 35letý Američan, který branku Rudých křídel hájí už čtrnáctou sezonu.

Connor Hellebuyck has a very unique pregame ritual 👀: pic.twitter.com/fMfK6cEMGB — From The Faceoff (@FromTheFaceoff) May 14, 2018

Braden Holtby, vítěz předposledního Stanley Cupu s Washingtonem a držitel Vezina Trophy z roku 2016, má jiný recept. Stejně jako Carter Hart z Philadelphie na uklidnění stříká vodu z lahve do vzduchu a sleduje kapky, jak dopadají na ledovou plochu.

Antti Raantovi z Arizony pomohla zvládat krizové situace jeho tříletá dcerka. "Evelyn miluje animovanou pohádku Ledové království. Vždy, když se na ni dívá, tak si zpívá ústřední píseň Let It Go. Tak jsem si to osvojil: nechat to být, jít dál, to jediné, co můžete udělat. Vlastně pokaždé, když se zápas nevyvíjí dobře, vždycky dostanete šanci, jak své zaváháni napravit. A je na vás, zda tu příležitost využijete," myslí si 30letý finský gólman, který za mořem hájil i branku New Rangers, na které jsou fanoušci extrémně nároční.

Častým jevem, který zámořské brankářské špičky provozují, je i psaní různých vzkazů na části své výstroje. "Na vyrážečku si od začátku své profesionální kariéry píšu tři hesla. Nepřipouštěj si neúspěch. Vždy makej na 100%. Hraj pro ostatní. Někdy jsou utkání tak zběsilá, že začnete pochybovat sami o sobě. Takže je dobré mít nějaké připomenutí, pevný bod, na který se můžete obrátit," říká Corey Schneider z New Jersey, který si svou mantru čmáral na vyrážečku už na Boston College v roce 2004 lihovým fixem, ale v posledních letech mu to tam firma CCM, v jejíž výstroji chytá, vyšívá automaticky.

Great shot of the embroidery on Schneider's @ccmgoalie blocker which reads "Don't fear failure. Compete 100%. Play for others. Enjoy the process." We'll be doing a more in depth feature on the psychological impact of positive affirmations on performance in a future post. pic.twitter.com/3GQ43shylx — Goalie Gear Nerd (@GoalieGearNerd) March 10, 2018

Nezapomenout na to, že jste vyvolený!

Na vyrážečku maluje i gólmanský prospect Vancouveru Michael DiPietro. Své nápisy ale narozdíl od Schneidera často mění. V roce 2019 na světovém šampionátu juniorů ctil prostý anagram ABC (Aware. Breathe. Choose), což mu poradil mentální kouč Canucks Ryan Hamilton.

From @frank_seravalli at the #WorldJuniors:



🔤: Be Aware, Breathe, Choose.



That’s Mikey DiPietro’s reminder for himself, written with a sharpie on the cuff of his blocker as he starts tonight for Canada 🇨🇦.



MORE: https://t.co/O36788evdU #TSNHockey #REPRESENT🍁 pic.twitter.com/bjbgrosDpu — TSN Hockey (@TSNHockey) December 26, 2018

V průběhu letošní sezony, kde za áčko odchytal jediné utkání a 36 startů zapsal na farmě v Utica Comets, šel s heslem "Soustřeď se jen na příští střelu!", což mu doporučil veterán Curtis McElhinney, se kterým sdílel na seniorském MS 2018 jeden pokoj. A má i další variantu své vyrážečky, kde je jednoduché WIN (What is Important Now).

"Někdy mám pocit, že jsem na všechno sám. Že jsem jak trosečník na pustém ostrově, že mi nikdo nepomůže. Nečekal jsem, jak psychicky náročný může seniorský hokej v tomto ohledu být. Proto jsem strašně rád za našeho mentálního kouče, strávili jsme spolu desítky hodin. Heslo WIN mi poradil právě on. Je tam obsažené všechno, musíte vědět, že ikdyž dostanete čtyři rychlé góly, vždycky je šance, že ještě vyhrajete třeba 5:4," myslí si DiPietro, 20letý gólman, kterého si Vancouver osvojil na draftu 2017 ve třetím kole z 64. pozice celkově.

"Jedno, jak se uklidníte, ale vždycky byste to měli dokázat. Připomenout si, že jste brankář v NHL, jeden z pár desítek vyvolených, že zákroků už jste předvedli milion. Neměl by to být stres, spíš připomínka toho, že v něčem opravdu vynikáte," myslí si Raanta.