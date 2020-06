Povoleno, ale nevyužito. Týmy NHL různě reagují na možnost trénovat | iSport.cz

Takhle to vypadá před Honda Center, kde své domácí zápasy hraje Anaheim • Reuters / Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

V Dallasu se pomalu připravovali na play off, ale z toho teď nic nebude • Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports

Martin Nečas s Carolinou se v předkole play off NHL utká proti Liboru Hájkovi z New York Rangers • Profimedia.cz

Radko Gudas se nedávno nechal slyšet, že v příští sezoně dres Washingtonu zřejmě neoblékne. Zamíří za štěstím do Kanady? • profimedia.cz

Český obránce Roman Polák už se do NHL nechce vrátit. Je definitivně rozhodnutý, pokud to ale nepůjde jinak, sezonu s Dallasem dohraje. • profimedia.cz

Reprezentační útočník Martin Nečas by se v Carolině chtěl stát lídrem mužstva a dosáhnout největšího snu - Stanley Cupu • profimedia.cz

Od pondělí mají kluby NHL povoleno otevřít tréninkové prostory pro omezenou přípravu svých svěřenců. Tento krok nese označení FÁZE 2. V jedné skupině se může v jeden moment ocitnout maximálně šest hráčů a několik týmových příslušníků. Ne každý však bránu do své haly otevřel. Vzhledem k tomu, že účast hráčů je dobrovolná, mnoho organizací nemá ze strany hráčů o tréninky zájem…

Povolení k omezenému tréninku se týká těch mužstev, se kterými se počítá do speciálního formátu play off. Jde o 24 týmů. Buffalo, New Jersey, Los Angeles, Anaheim, Ottawa, San Jose a Detroit mají nadále volno. Přístup zbylých organizací k povolenému tréninku se od sebe velmi liší.

„Jsme připraveni. Splnili jsme všechny náležitosti, lékařské podmínky a testy. Teď je jen na hráčích, zda se budou chtít zapojit. Tu možnost od nás mají,“ prohlásil generální manažer Islanders Lou Lamoriello. Klub z Long Islandu je jeden z mála, kdo tréninkové prostory otevřel a kdo se do omezených tréninků zapojí.

Jediná místa, kde bude v následujících dnech možné najisto zaslechnout bouchání puků o mantinel, jsou v Edmontonu, Las Vegas, Tampě, New Yorku, Torontu, Philadelphii a Pittsburghu. Ostatní zatím vyčkávají, nebo se do tréninků plánují přidat až na konci týdne. Nejčastějším důvodem je nedostatek hráčů v dané lokaci nebo nedostatečné logistické zázemí, které by splňovalo zdravotnické či hygienické nároky.

„V současné chvíli máme v Montrealu dva hráče. Ti se nyní připravují sami. Vzhledem ke karanténním opatřením v Kanadě se většina z jiných oblastí rozhodla trénovat individuálně. Proto v současné chvíli ani nemáme připravenou ledovou plochu. Pokud se hráči ozvou, že mají o trénink na ledě zájem, tak ho do 72 hodin připravíme,“ prohlásil tiskový mluvčí Montrealu Paul Wilson. A Canadiens rozhodně nejsou sami.

Skupina čekajících se spíše upíná k začátku třetí fáze, což je rozjezd týmových kempů, kde by už tréninkové jednotky byly bez omezení. „Začátek Fáze 3 lze očekávat nejdříve 10. července,“ prohlásil před několika dny šéf NHL Gary Bettman pro web nhl.com. Přesto, že není možné zahlédnout na ledě hokejové hvězdy z každého klubu, je i toto částečné uvolnění pozitivním krokem k hokejovému restartu.

„Jsem za to moc rád. Jedna věc je trénovat v posilovně a druhá věc je jít na led. První trénink je vždycky především o tom, abyste otestovali nohy a zvykli si na brusle. Navíc já nejsem z těch, kteří by na tom byli ihned bruslařsky stejně jako před třemi měsíci. Osobně, pokud dva dny nebruslím, tak mám pak na ledě pocit, jako kdybych to nikdy neuměl,“ řekl pro web Sportsnet zadák Edmontonu Matt Benning po první dřině se spoluhráči.

Právě otázka bruslařské přípravy je nejpalčivější částí. Většina zámořských hráčů nemá volný přístup na ledovou plochu, a přestože se připravují tak, aby se v kondici udrželi, mnoho z nich na ledě nestálo od počátku koronavirové krize.

Ano, teď tu je možnost omezeného tréninku. Ale vzhledem k situaci, jaká v Severní Americe nadále panuje, není snadné změnit ze dne na den lokaci a přemístit se do místa, kde sídlí váš chlebodárce. Pomoci s tímto problémem se rozhodli například v Minnesotě. Hráči žijící v okolí by mohli v budoucnu absolvovat tréninky v jejich prostorech. Jedná se třeba o Jamese van Riemsdyka, křídelníka Philadelphie.

Přes všechny potíže je samotné rozhodnutí sedmi odvážných organizací pozitivním krokem. Pokud se situace drasticky nezhorší, za čtyři týdny se rozjedou týmové kempy. A zhruba o další čtyři týdny později by mělo dojít na úvodní vhazování upraveného formátu play off. Současné šestičlenné skupinky nelze označit za regulérní návrat hokejových pořádků, ale je to závan, že NHL se blíží. Že nejlepší hokej planety má šanci k návratu.