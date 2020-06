Hazard s rovnováhou i pauza devět měsíců. Jaké problémy řeší NHL? | iSport.cz

I v Torontu je teď prázdno, ale to se může změnit • Joshua Clipperton/The Canadian Press via AP

Martin Nečas s Carolinou se v předkole play off NHL utká proti Liboru Hájkovi z New York Rangers • Profimedia.cz

Vedení NHL v poslední době donekonečna opakovalo tutéž mantru: Teď se nepodaří schválit formát, který by s sebou nepřinášel další kupu problémů. Má pravdu. Ve speciální době musí přicházet speciální řešení, která zákonitě vytvoří nestandardní potíže. A přesně to se stalo. Pro zvláštní dohrání sezony dalo souhlas 29 organizací, takže jasná většina. Přesto není od věci, si hlavní problémy systému s 24 týmy pojmenovat.

V arénách bude hrobové ticho a kapitán se Stanley Cupem nad hlavou se projede před prázdnými tribunami. To jsou negativa na první pohled zřejmá. Tradiční atmosféra prostě zmizí, což bylo jasné už dlouho dopředu. Objevují se však i další věci, které se kompletně změní.

Jako první je draft, respektive draftová loterie. Výběr pro sedm týmů, co už mají po sezoně, se odehraje 26. června. Společně s tím bude vylosováno osm prázdných míst. Ta zaplní až osm organizací, která skončí v předkole. Člověka napadne, že se přeci mohlo počkat až na konec předkol, aby do výběru zasáhli všichni společně, v jeden moment. „My jsme ale chtěli, aby těch sedm týmů mělo výhodu a dopředu věděly, jaký výběr budou mít. Zároveň jsme jim tím chtěli dát možnost být v kontaktu s fanoušky, protože mají před sebou dlouhou pauzu,“ vysvětlil pro web The Athletic Bill Daly, druhý muž NHL.

Ano, dlouhou pauzu. Právě to je další velká potíž. Pokud se ročník dojede v „módu 24“, čeká Ottawu, Detroit, San Jose, Anaheim, Buffalo, New Jersey a LA Kings skoro devítiměsíční volno. Devítiměsíční! Všeobecně se totiž očekává, že sezona začne v srpnu a vítěze Stanley Cupu bychom tedy poznali v říjnu. Ročník 2020/21 by se tak mohl spustit nejdříve v prosinci, nebo klidně až v lednu. A protože hráči ze sedmičky „nejhorších“ odehráli poslední duel 12. března, vyjde z toho pořádné hokejové sucho. Je to kruté, na druhou stranu jde o týmy, co si speciální režim odsouhlasili. Všichni.

Zároveň je vysoká šance, že někdo z nich získá první volbu v draftu. A tedy pravděpodobnou jedničku Alexise Lafrenièra. Sice atraktivní profit, ovšem s dalším „Ale“. I kanadský supertalent musí čekat a to ve věku, kdy potřebuje především hrát. Samozřejmě se nabízí možnost nastupovat v juniorské soutěži, tato varianta však pro jeho vývoj není zrovna ideální. „Budu připraven, ať se stane cokoliv,“ prohlásil osmnáctiletý útočník několikrát. Být připraven je jedna věc, mít kde hrát zase druhá. Na rozdíl třeba od německé komety Tima Stützleho, jemuž mezi dospělými dál drží místo v Mannheimu.

Další věcí je vysoká volba v draftu pro silné týmy. NHL funguje na principu, že nejslabší celky v sezoně mají největší procentuální šanci na zisk první volby. Na tom se nic nemění, ovšem může se překlopit struktura týmů v samotném losování. Když například Nashville v předkole podlehne Arizoně, rázem se ocitne mezi kluby, které se budou losovat. Při velké náhodě by se tedy mohlo stát, že získá první volbu, což by pro celek, patřící v posledních letech k zámořské šlechtě, představovalo téměř dar z nebes. Jenže tento dar by silně narušil ligovou rovnováhu.

Posledním významným vykřičníkem je fakt, že snaha dohrát současnou sezonu ovlivní minimálně dvě další. Příští ročník by začal nejdříve v prosinci, a protože NHL nechce snižovat počet zápasů v základní části, dá se očekávat, že se tím zákonitě prodlouží. Fyzické možnosti hráčů jsou v dnešních dnech bezpochyby fenomenální, přesto se představa porce 82 duelů za necelých pět měsíců jeví dost nereálně. Co z toho vyplývá? I ročník 2021/22 bude ovlivněn současnou změnou.

Stále platí, že finanční ztráty při nedokončení sezony by dosáhly obrovských rozměrů, mluví se o více než miliardě dolarů. Snaha ligy, vedení i hráčů je tedy pochopitelná. Na druhou stranu všechny zmíněné problémy ovlivní vývoj soutěže i samotných organizací na několik sezon dopředu. Snad to za ten risk stojí.

Speciální formát NHL

Východní konference:

První čtyřka:

Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia

(3 duely mezi sebou o umístění)

Předkolo:

Pittsburgh-Montreal

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 4. místě)

Carolina-NY Rangers

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 3. místě)

NY Islanders-Florida

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 2. místě)

Toronto-Columbus

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 1. místě)

Západní konference:

První čtyřka:

St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas

(3 duely mezi sebou o umístění)

Předkolo:

Edmonton-Chicago

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 4. místě)

Nashville-Arizona

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 3. místě)

Vancouver-Minnesota

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 2. místě)

Calgary-Winnipeg

(na 3 vítězné zápasy, vítěz půjde proti týmu na 1. místě)

Systém draftové loterie

26. června proběhne losování 15 týmů a jejich pořadí na draftu 2020. Sedmička je známá, (Los Angeles, New Jersey, Buffalo, Detroit, Ottawa, Anaheim a San Jose), zbytek utvoří týmy, které vypadnou z předkol.