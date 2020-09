„Velcí kluci“ s Palátem řádili, smršť za 27 vteřin přiblížila Tampě finále

Elitní lajna Tampy Bay s Ondřejem Palátem (vpravo) táhne Lightning do finále Stanley Cupu, které by si klub mohl zahrát poprvé od roku 2015 • twitter.com

Už jenom jeden krok a dlouhé pětileté čekání bude u konce. Po vítězství 4:1 ve čtvrtém zápase semifinále play off NHL zbývá hokejistům Tampy Bay "jen" jeden triumf nad New York Islanders, aby si poprvé od roku 2015 mohli zahrát o Stanley Cup. Krok od finále jsou Lightning především zásluhou elitní lajny s útočníkem Ondřejem Palátem. Rodák z Frýdku-Místku trefil vítězný gól během jedné z nejkratších gólových smrští v historii soutěže.

27 vteřin. Během tak krátké doby (třetí nejkratší čas v historii) padly tři góly, které rozhodly o vítězi čtvrté semifinálové bitvy play off mezi Tampou Bay a New York Islanders. V oné 32. minutě hry gólový účet sice otevřeli Islanders, ale už za 15 sekund se začalo radovat jen mužstvo trenéra Jona Coopera. Vyrovnávací trefu Blakea Colemana o dalších 12 vteřin později výrazně přebyla parádní kombinace elitního útoku Palát -Point-Kučerov, kterou úspěšně zakončilo české křídlo.

„Kdykoliv můžete rychle zareagovat, hra se ještě rychleji může otočit na vaši stranu. Pak si to zřejmě vzali do parády naši velcí kluci,“ vracel se Coleman k bláznivé, ale radostné půlminutě. Palát jako jeden z „velkých kluků“ si následně připsal ještě asistenci u třetího gólu v podání navrátilce Braydena Pointa, tahouna Tampy, který kvůli zranění z druhého semifinále vynechal jeden zápas (tým z Floridy bez Pointa prohrál 3:5).

Lightning se bezpochyby ohromně ulevilo, že se čtyřiadvacetiletý pointmaker vrátil. Společně s českým reprezentantem a ruským střelcem Nikitou Kučerovem sehráli další velký zápas a zaslouženě se všichni stali hvězdami utkání. „Nyní je ale potřeba otočit stránku a připravit se na další zápas. Musíme jen hrát naši hru, soustředit se a dělat to, co nás činí úspěšnými,“ řekl odchovanec Frýdku-Místku, který se v play off trefil již poosmé.

Před výkonem elitní lajny Tampy smekl i trenér Islanders Barry Trotz. „Vrátili do hry. Jsou to všichni vynikající hráči na vysoké úrovni, kteří umí hrát. Do zápasu jdou tvrdě. Nemůžete jim dát na ledě ani centimetr. My jim jich dali až příliš mnoho,“ litoval kouč poraženého týmu, kterého dělí jediná porážka od vyřazení a konce sezony.

Mužstvo z New Yorku se v pátém duelu navíc budou muset obejít bez útočníků Caseyho Cizikase a Toma Kühnackla. Oba hráči kvůli zranění již opustili bublinu v Edmontonu a do play off s velkou pravděpodobností už nezasáhnou. Dokáží Islanders s nepříznivým stavem série ještě něco udělat? Nejen v neděli je pořádně potrápil v brance Lightning ruský fantom Andrej Vasilevskij, který naposledy vychytal 26 šancí.

Pátý zápas semifinále je na programu ve středu od 2:00.