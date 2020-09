Palát popsal život v bublině: hvězdy ve výtahu, sázky i pivo na střeše

Takové play off NHL ještě nezažila. Celosvětová pandemie koronaviru hermeticky uzavřela elitní zámořské kluby, o Stanley Cup se bojuje ve specifických podmínkách. Ondřej Palát, opora Tampy Bay Lightning, pro Sport Magazín a iSport Premium život v hokejové bublině přibližuje. Jaké hry stmelují partu? Co radí týmový psycholog? A kolik času stráví borci u monitorů v on-line povídání s rodinou a dětmi? Svůj pohled na Ondřeje Paláta poskytne také jeho agent Robert Spálenka.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Kdy jindy byste měli šanci se během play off potkat se všemi českými a slovenskými parťáky u piva? „Jo, to byla příjemná akce,“ usmívá se Ondřej Palát po druhém kole Stanley Cupu, kdy už Tampa za sebou nechala Columbus (4:1) i Boston (4:1). „Jeden večer jsme se na střeše hotelu v restauraci sešli všichni Češi a Slováci a bylo to super. Dali jsme si po pivě, pokecali, to bylo moc příjemné.“

Jak se vám osobně v hokejové bublině žije?

„Musím říct, že na to, jak málo času měla NHL na přípravu, tak to udělala super. Byli jsme rozdělení do dvou hotelů, my bydleli v Hotelu X v Torontu. A zázemí fakt super. Každý máme svůj pokoj, jsou tady tenisové kurty, squashové kurty, velká posilovna. Hotel je spojený koridorem s fotbalovým stadionem, kde hraje Toronto fotbalovou ligu. V koridoru se dá projít, zaběhat si. Jsou tam dvě restaurace, v hotelu další dvě. V podmínkách, jaké panují, udělala NHL to nejlepší, co mohla. Není to tak hrozné.“

Skoro to zní jako all inclusive pobyt, souhlasí to?

„Vlastně ano. Tedy až na to, že jen tak ven si vyrazit nemůžete.“

Říkáte, že jste na pokoji každý sám, není to nuda?

„Každý tým má v hotelu dvě patra, s klukama se scházíme u masérů. A máme tu i společný pokoj, kde se večer potkáváme. Díváme se na filmy, na hokej, hrají se karty nebo valíme střílečky na Xboxu. Sám v pokoji času až tak moc netrávíte. Na druhou stranu, když toho máte po krk, tak si zalezete do pokoje, odpočíváte a děláte si svoje. A navíc, nikdo vám tam v noci nechrápe.“

Vy patříte do skupiny karty nebo Xbox?

„Karty moc nedávám, chtěl jsem si s Rutičem (Jan Rutta) a Čerňasem (Erik Černák) zahrát prší, ale většinou si stejně sedneme k českému filmu, případně proti sobě hrajeme hry na Xboxu nebo PlayStationu.“

Spoluhráči ze zámoří zápolí v kartách víc?

„Máme tady pár karetních skupinek. Jednu hru mají vyloženě vymyšlenou, té ani moc nerozumím, nebo hrají poker.“

O velké peníze?

„Ne, to ne. Možná jen tak o drobné.“

Radek Faksa z Dallasu si nedávno pochvaloval, že v ping-pongu vydělává nad spoluhráči snadné peníze...

„Jo, nějaké sázky jsou i mezi námi vždycky. Na cokoliv, ale o nic velkého.“

Vy jste sázkově v plusu?

„Já se moc nesázím. Občas se s Tylerem Johnsonem vsadíme o nějakou blbost, ale nic velkého v tom není.“

Kdo z vás má dlouhodobě lepší bilanci?

„Ježiš, to nevím. Ale asi Johny. On se se mnou vsadí, jen když si je jistý a cítí šanci vyhrát.“ (usmívá se)

Říkal jste, že každý tým měl v hotelu dvě patra. Byla i týmově vyzdobená?

„Ani ne. Nevím, jak u ostatních, všimnul jsem si třeba, že někteří měli na výtazích loga svých týmů, ale my tady nic takové nemáme. Žádné blesky na chodbách. Ne, tohle asi není ani úplně potřeba.“

Setkání ve výtahu

Upřímně, těšil jste se do bubliny NHL? S čím jste na hotel vlastně odjížděl?

„Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude hrát. Měli jsme hovory s hráčskou asociací, s NHL, a přiznám