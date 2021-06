Lehner čelil kritice, pak byl za hrdinu Vegas: Četl jsem si ty sr***y. Díky!

Dočkal se příležitosti, za kterou se odvděčil zlatem. Gólman Robin Lehner sice odchytal teprve svůj druhý zápas v letošním play off NHL, při nepříliš sebejistém výkonu hokejistů Las Vegas však byl právě on klíčovým mužem týmu z města hříchu při výhře 2:1 v prodloužení ve čtvrté semifinálové bitvě na hřišti Montrealu. Díky tahu se švédským fantomem, jehož údajně do utkání nejvíc nabudila kritika novinářů, se tak Golden Knights vrací domů za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.

Ať už vědomě či nevědomě, takřka každý hokejista (gólmani obzvláště) má před zápasem určitý svůj rituál, díky kterému získá větší klid a jistotu do hry. Robin Lehner, hrdina Vegas v posledním semifinálovém zápase, určitě nejeden praktikuje. Před čtvrtým střetnutím s Canadiens, jimž na ledě Bell Centre dovolil jediný gól, ale zřejmě přidal další do sbírky.

Ještě než svérázný Švéd nastoupil do druhého utkání v Montrealu, ve kterém dostal přednost před jedničkou Golden Knights Marcem-Andrém Fleurym, brouzdal dvě hodiny po Twitteru a četl si kritické komentáře od fanoušků a zámořských novinářů na svou adresu. Lehner totiž naposledy chytal 30. května ve druhém kole play off proti Coloradu, od kterého schytal sedm gólů.

Po nedělní veledůležité výhře a skvělém výkonu, jímž Habs sebral šanci získat postupový mečbol do finále, nezapomněl devětadvacetiletý rodák z Göteborgu poděkovat všem kritikům. „Četl jsem si, co za sr***y o mě píšete. Často jste opakovali, jak nejsem dost dobrý. Nezajímá mě, co si o mě lidé myslí, ale přiznávám, že mě to pobavilo. Motivovali jste mě, děkuji vám,“ řekl Lehner na pozápasové tiskové konferenci médiím.

Ještě jedno poděkování následně dal i na Twitter, kde sarkasticky se srdíčky vyjádřil velký vděk za „všechna ta milá slova“ a ocenil „všechnu tu lásku“. Švédský vousáč přitom v zápase neměl jednoduchou práci. Po třetím duelu, ve kterém Golden Knights potopil hrubou chybou při rozehrávce jinak parádně chytající Fleury, se mohlo stát, že se vývoj série vymkne Vegas z rukou a k bitvě o Stanley Cup se po dlouhých letech přiblíží Montreal.

Trenér Peter DeBoer tedy dal Fleurymu po předchozí dlouhé šichtě pauzu (údajně ne kvůli chybě) a ukázal na Lehnera, o jehož startu v semifinále mlžil do poslední chvíle. Představení „Zlatých Rytířů“ v chrámu Canadiens, které sledovalo oproti návštěvám ve Vegas „pouhých“ 3500 diváků, bylo hodně o nervech. Hostující tým věděl, že jakákoliv chyba by mohla znamenat pořádný malér. Habs vycítili nejistotu Golden Knights a minimálně v první polovině hry je přehrávali.

Klid hráčů Montrealu na puku demonstroval útočník Paul Byron vstřeleným gólem při samostatném úniku. Lehner se však inkasovanou brankou nenechal rozhodit a další trefu už soupeřům nedovolil. Následný obrat, jež dokonal obránce Brayden McNabb a útočník Nicolas Roy, stál především na jistém výkonu severského fantoma. „Robin chytal excelentně. Věděli jsme, že bude skvělý,“ chválil kouč DeBoer hrdinu v bráně.

Canadiens promarněná šance na mečbol jistě mrzí, už ve středu ale mohou mít další příležitost se přiblížit snu o finále a Poháru. Rozhodně může mužstvo kouče Dominiqua Ducharmeho, který však kvůli pozitivnímu testu na COVID-19 chybí na střídačce, těšit úžasná bilance hry v oslabení. Habs neinkasovali při početní nevýhodě už jedenáct zápasů v řadě, čímž vytvořili nový rekord bojů o Stanley Cup.