Nesmrtelná legenda, klub posunul do jiné dimenze. To Trpišovský přivedl Tykače do Slavie

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Je to zhruba rok, co jsem měl možnost vést rozhovor s Lukášem Provodem. Jedna z nejsilnějších pasáží byla o Jindřichu Trpišovském. Bylo to pár měsíců poté, co slávistický trenér odmítl nabídku Brightonu, týmu z Premier League, což mezi fanoušky napříč republikou vyvolalo poměrně silnou vlnu údivu a značného nepochopení.

Provod, inženýr v oboru ekonomie, inteligentní kluk, se pustil do upřímného vyprávění. „Trenérovi bych Brighton šíleně přál, z druhé strany si jeho odchod z klubu nedovedu představit. Slavii jsem zažil jen pod ním. Celkově je to tam tak prošpikované jeho filozofií, že to fakt nejde. Bez pana Trpišovského by Slavia byla úplně jiným klubem, hrozně by jí to uškodilo. Přestavba by trvala déle, než bychom si všichni přáli. Jsem rád, že zůstal. Trenér je synonymem Slavie.“

Po nedělním vítězství na Slovácku není Trpišovský „jen“ synonymem současné Slavie. Stal se její legendou. Historickou postavou českého i československého fotbalu. Po deseti ligových sezonách se dostal na metu 227 vítězství, o jeden triumf se vyhoupl před Jaroslava Vejvodu, který dovedl ke čtyřem titulům pražskou Duklu v šedesátých letech minulého století.