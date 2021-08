Největší posily Blackhawks: šampion z Tampy, Fleury i návrat kapitána

Už v roce 2017 mu mnozí předpovídali ústup z hvězdného piedestalu. Jednička draftu z roku 2003 se při rozšiřovacím draftu stěhovala z Pittsburghu do Vegas. Nové prostředí si brankář zamiloval, s rodinou se už chtěl usadit a dochytat tam kariéru. Leč nestalo se. Vedení Golden Knights se ani neobtěžovalo ho informovat o tom, že ho vyměnilo. Marc-André Fleury byl otřesený, v šoku. Vzal si pár dní na rozmyšlenou a pak prohlásil: „Jdu do toho!“ Tohle je pro Blackhawks MEGA posila.

Seth Jones

26 let

obránce

V minulé sezoně: 56 zápasů, 28 bodů (5+23)

Šestadvacet let. Tak zní Američanova klíčová výhoda. I přes mladý věk už se Seth Jones zařadil minimálně mezi patnáctku nejlepších ligových beků. Navíc u obránců často platí, že dozrávají později, takže by mohl mít nejlepší ročníky ještě před sebou. Přesně na to Chicago sází, také proto ho výrazně přeplatilo, aby ho „uzamklo“ v kádru na dalších osm let. Právě za příchod tohoto muže Blackhawks zaplatili nejvíc, posila z Columbusu dostane ročně 9,5 milionu dolarů.