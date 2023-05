Útočník New York Rangers Mika Zibanejad dává ránu Timu Meierovi z New Jersey • Reuters

Napjatá série je u svého konce. Hokejisté New Jersey už nemají kam couvnout v souboji proti New York Rangers. Ve své hale hostí Devils rozhodující sedmý zápas o postup do dalšího kola play off NHL. Bitva rovněž rozhodne, jestli skončí sezona českým krajanům Vítku Vaněčkovi s Ondřejem Palátem či Filipu Chytilovi, kteří by případně mohli být k dispozici pro mistrovství světa. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.