Vítězové a poražení uzávěrky výměn: krádež Vegas s Hertlem, Boston spal

Velké nákupy jsou u konce. Uzávěrka přestupů v NHL jako každým rokem strhla velkou pozornost. Do pátečních 21.00 středoevropského času měly kluby poslední možnost, jak posílit před nadcházející tahanicí o Stanley Cup. Ti slabší zase dostali příležitost zajistit si světlejší zítřky. Ne všem se vedlo podle očekávání, jiní překvapili dravostí i vynalézavostí. Představujeme nejúspěšnější i nejhorší týmy v rámci last minute nákupů.

Letos se Coloradu z Buffala podařilo koupit často přehlížený útočný talent Caseyho Mittelstadta, který dokáže zastat roli druhého centra. Pokud se na play off neuzdraví kapitán Gabriel Landeskog, důležitost nové posily ještě vzroste. Avalanche sice obětovali nadějného beka Bowena Byrama, ale zase zvládli z Philadelphie přivést jednoho z nejžádanějších obránců Seana Walkera. Potřebnou tvrdost pro play off s sebou přináší Jakov Trenin a Brandon Duhaime, borci v nejplodnějších letech.

Mistři nenápadných tahů. Když Avs v roce 2022 oslavili zisk Stanley Cupu, jejich mužstvo bylo téměř k nepoznání ve srovnání s tím, které pouhých pět let předtím skončilo na samém chvostu soutěže. Přitom jste nezaznamenali žádné zemětřesení, ale poctivé a postupné přetváření týmu. Na tom se stále nic nemění. Zatímco kostra někdejších šampionů zůstává, vedení organizace zpod Skalistých hor se znovu daří přivádět méně exponované hráče, kteří však v play off budou nesmírně platní.

New York Rangers

Výsledek: poražení

Největší příchody: Jack Roslovic, Alex Wennberg, Chad Ruhwedel

Složili seznam a chtěli odškrtávat. Místo toho jim zbyla jen kupa nesplněných přání. Úvahy Blueshirts o zvučných jménech jako Jake Guentzel, Anthony Duclair, Jason Zucker nebo Tyler Toffoli selhaly. Stejně tak v podstatě upečená dohoda s Washingtonem, kdy Max Pacioretty odmítl odvolat svou klauzuli o nevyměnitelnosti a upřednostnil setrvání v hlavním městě USA. Zatímco v minulém roce Rangers před play off náramně nabrali na síle, letos připravili slabý odvar.

Jakmile se Jack Roslovic v minulosti na svou žádost stěhoval z Winnipegu do Columbusu, v novém prostředí ožil. Na úvodní sezonu ovšem nikdy nenavázal, u Blue Jackets nepatřil k zásadním ofenzivním zbraním. V aktuálním ročníku za 40 utkání nasázel pouhých šest gólů, zůstal těžce za očekáváním. Obránce Ruhwedel si ve třetím páru odvede své, ale mohl by mít problém vůbec vydržet v sestavě.

V posledním týdnu před trade deadline New York zlákal i Alexe Wennberga ze Seattlu, také on však prožíval bídný ročník. „Pro mě se tím plní sen. Se Seattlem jsme bojovali o play off, tomuto týmu můžu pomoct vyhrát Stanley Cup. Je to parádní příležitost,“ liboval si samotný hráč.