Edmonton - Dallas 3:5. Robertson řádil hattrickem. Faksa opět chyběl

Hokejisté Dallasu ve třetím finále play off Západní konference NHL vyhráli 5:3 v Edmontonu a dostali se do vedení 2:1 na zápasy. Klíčovým mužem Stars při druhé výhře nad Oilers v řadě se stal střelec Jason Robertson, který v duelu zkompletoval hattrick. Český útočník Radek Faksa do utkání nenastoupil, byl znovu pouze mezi zdravými náhradníky.