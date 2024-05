Rangers vyhráli na ledě Floridy 5:4 v prodloužení a ujali se vedení v sérii

Hokejisté New Yorku Rangers vyhráli na ledě Floridy 5:4 v prodloužení a ve finále Východní konference NHL vedou 2:1 na zápasy. Rozhodl Alex Wennberg v čase 65:35 svým prvním gólem v letošním play off. Po dvou gólech podpořili vítězství Alexis Lafreniére a Barclay Goodrow. Domácím, kteří si vynutili ve třetí třetině prodloužení ze stavu 2:4, nestačily dvě trefy Sama Reinharta.

Reinhart se zapsal mezi střelce jako první. Útočník Floridy využil v čase 2:50 přesilovou hru, když vybruslil z rohu kluziště a bekhendem otevřel skóre. Rangers otočili v osmé minutě během 25 sekund. Lafreniére dostal přihrávku do jízdy za domácí obranu a vyrovnal bekhendem pod horní tyč. Goodrow poslal hosty do vedení tečí. Divokou úvodní třetinu zakončil Reinhart, který dalším bekhendem potrestal vyloučení Rangers a upravil na 2:2.

V závěru prostřední části odskočil tým z New Yorku do dvougólového trháku. Individuální akcí se nejdříve blýskl Lafreniére a na něj navázal trefou v oslabení Goodrow. Florida ale manko smazala slepenými góly. Přihrávka do předbrankového prostoru se odrazila ve 46. minutě do sítě Rangers od brusle Aleksandera Barkova a střelou z levého kruhu vzápětí vyrovnal Gustav Forsling.

Rangers rozhodli o výhře stejně jako v minulém utkání v prodloužení. Druhý bod v sérii zajistil týmu Wennberg tečí střely Ryana Lindgrena od modré čáry. Domácí brankář Sergej Bobrovskij bezprostředně poté reklamoval, že autor vítězné trefy zasáhl puk úmyslně rukavicí, ale rozhodčí nesouhlasili a gól platil. Z výhry se radoval i český útočník Filip Chytil, který v zápase nebodoval.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:50. Reinhart, 14:46. Reinhart, 45:02. Barkov, 46:58. Forsling Hosté: 07:16. Lafrenière, 07:42. Goodrow, 35:23. Lafrenière, 38:13. Goodrow, 65:35. Wennberg Sestavy Domácí: Bobrovskij (Stolarz) – Forsling, Ekblad, Mikkola, Mahura, Ekman-Larsson, Kulikov, Montour – Tarasenko, Barkov, Reinhart – Verhaeghe, Lundell, M. Tkachuk – Luostarinen, Bennett, Rodrigues – Lomberg, Stenlund, Cousins. Hosté: Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba, E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad, Chytil – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Roslovic, Wennberg, Kakko – Cuylle, Goodrow, Rempe. Rozhodčí Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise

