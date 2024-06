NHL ONLINE: Florida hraje s Rangers o poustup do finále Stanley Cupu

Florida vyhrála v New Yorku a vede sérii 3:2 zápasy • ČTK / AP / Frank Franklin II

Florida Panthers vede nad New Yorkem Rangers 3:2 na zápasy a je krůček k dotažení série do vítězného konce a postupu do finále Stanley Cupu. Tým kolem Filipa Chytila tak může po vydařené základní části skončit těsně před sérií o hokejový grál. Vynutí si Rangers sedmý zápas? Sledujte ONLINE přenos duelu na iSport.cz.