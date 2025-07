Proč Benák chybí u dvacítky? Měl delší dobu potíže. Promluvil o draftu či krizi v Plzni

V poslední době se mu toho seběhlo hodně. Combine testy mladíků způsobilých pro odvod do NHL, koncem června samotný draft. Adam Benák se nezúčastnil osobně, ale sledoval ho s rodinou a agentem na dálku v restauraci v rodné Plzni. „Užili jsme si to hezky, ale hned druhý den ráno jsem letěl na development kemp do Minnesoty,“ vracel se. Už tehdy ho trápily potíže se šlachami. Ozvaly se po začátku letní přípravy. Jenom se o nich nemluvilo.

„Měl jsem to z běhání. Začala mě bolet achilovka, udělal se v ní zánět. Bral jsem dvoje antibiotika. Na combinech jsem pak dělal jen testy na vršek, benč a shyby, na nohy vůbec. Trochu smůla, ale tam byly důležité hlavně pohovory a ty jsem podstoupil všechny,“ líčil 18letý talent.

V pozdějším rozvojovém kempu Minnesoty nechodili na led, čtyři dny cvičili na suchu a dozvěděli se, jak trénovat v sezoně. I tam byl Benák limitován, ale jeho stav už se zlepšuje. „Zatím nemůžu skákat a běhat, začal jsem teprve chodit do posilovny. Nechceme nic uspěchat. Může se to prý vrátit, noha se má spíš šetřit. Uvidíme, jak se to vyvine dál,“ pokračoval útočník, který je synem dlouholetého extraligového beka Václava Benáka.

I na tohle prý přišla řeč při combine testech, kde se zástupci klubů vyptávali hlavně na rodinné zázemí. „Většina z nich věděla, že táta hrál, takže jsem jim to jen zopakoval,“ usmál se. Při pohovorech s lidmi z vedení Minnesoty po draftu probíral spíš plány do budoucna.