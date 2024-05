Ruský supertalent do NHL už teď? Philadelphia jedná s Petrohradem

Od patnácti let byl Matvej Mičkov považován za největší hokejový talent společně s Connorem Bedardem ve svém ročníku. Vinou války a podepsaného kontraktu s Petrohradem až do léta 2026 byl na draftu NHL vybrán až ze sedmého místa. Týmy měly oprávněný strach, že Mičkov se do zámoří v nejbližších letech nepodívá. Uběhl jeden rok a zdá se, že všechno by mohlo být jinak.

Philadelphia loni to riziko podstoupila. Sedmou volbu využila na talentovaného Rusa. Danny Briere, generální manažer Flyers, oznámil, že jsou ochotní na Mičkova počkat i tři roky. Ví, že Philadelphia je v přestavbě a v nejbližších letech bez šance na Stanleyův pohár.

Během mistrovství světa však na veřejnost prosákly informace, že v jednání je přesun devatenáctiletého Mičkova do NHL už v létě 2024. Jednak i z toho důvodu, že Philadelphia s Petrohradem má roky nadstandardní vztahy a ruský celek zároveň nemůže Mičkovovi přislíbit roli v prvních dvou útocích.

V posledních dvou sezonách byl poslán na hostování do Soči, kde patřil k nejlepším hráčům mužstva. Údajně i proto, že mezi Mičkovem a Romanem Rotenbergem, trenérem Petrohradu, nepanují zrovna nejlepší vztahy.

Ruský klub neměl být spokojen ani s tím, že právě před draftem minulý rok odletěl Matvej Mičkov neohlášeně do USA. Před samotným výběrem mladíků v Nashville měl i tajnou schůzi právě s vedení Flyers. Obě strany si daly najevo, že mají zájem o vzájemnou spolupráci.

I proto měl Mičkov oznámit Arizoně a Montrealu, že v jejich dresu nikdy nenastoupí, pokud ho draftují. Canadiens vybírali pátí, Coyotes šestí. Philadelphia sedmá.

Pokud by Philadelphia s Petrohradem dosáhla dohody, v níž by samozřejmě byly zainteresovány i organizace NHL a KHL, Mičkov by ihned následně podepsal nováčkovský kontrakt s Flyers. Podmínkou by ale bylo, že bude nastupovat v NHL, nebo se vrátí ještě na rok zpět do KHL. Zápasy na farmě Philly jsou vyloučeny.

Ve druhé polovině května poskytl Mičkov rozhovor pro Match TV. Pochopitelně byl tázán na možný odchod do zámoří o dva roky dříve, než bylo původně v plánu. „Nevěnuju tomu pozornost. Moje práce je být 100% připravený a hrát co nejlepší hokej v jakékoliv situaci. Snažím se vyhýbat médiím, neboť to kolikrát pouze naruší moji přípravu.“

Ať už si tuto odpověď vyložíte jakkoliv, jedno je jisté. Spekulace o možném přesunu do NHL nevyloučil.

Pokud to dopadne, Mičkov se rázem stane nejsledovanějším hokejistou Flyers. Ti po odchodu Girouxa hledají „franchise“ hráče, okolo kterého by postavili mužstvo s ambicemi na Stanley Cup.

Mičkov byl v mládežnických kategoriích neustále srovnáván s Connorem Bedardem. Experty je ruský útočník považován za generační talent. Bohužel už se však nikdy nedozvíme, jak by vypadal jejich vzájemný souboj o trofej pro nejlepšího nováčka. Bedard ji vyhrál a má před sebou už druhou sezonu v NHL.