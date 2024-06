Zajímavosti finále Stanley Cup: McDavid poprvé či zdravější Florida

Už v sobotu vypukne boj o stříbrný grál. Edmonton naposledy vyhrál Stanley Cup v roce 1990, tedy v době, kdy Florida ještě ani nepůsobila v NHL. Panthers by do třetice svoji účast ve finále play off rádi proměnili konečně v úspěch. Budou muset ale zastavit nejen Connora McDavida. V článku iSport.cz si přečtěte největší zajímavosti blížícího se vyvrcholení sezony nejlepší hokejové soutěže světa.

Hvězdný kapitán Oilers má výrazný podíl na tom, že Edmonton bude po 18 letech hrát o Stanley Cup. V dosavadních vyřazovacích bojích nasbíral už 31 bodů v 18 zápasech (5+26). Ne, to nejsou čísla Wayna Gretzkého nebo Maria Lemieuxa. To je Connor McDavid.

Panthers jsou zpět a zdravější

Prohrát ve finále Stanley Cupu a následující rok se opět do něj dostat? To se naposledy podařilo Pittsburghu v letech 2008 a 2009. Podruhé se Penguins už radovali. A ve stejný scénář pochopitelně doufají i Panthers, kteří minulý rok nestačili jen na Las Vegas.

Vyhrát tři kola a svoji konferenci je v NHL těžší než v kterémkoliv jiném sportu. Minulou sezonu Florida předvedla parádní jízdu. V prvním kole například prohrávala s favorizovaným Bostonem už 1:3 na zápasy, ale nakonec postoupila.

A když už Panthers došli do finále, museli bojovat i se zdravím. Brandon Montour, Sam Bennett, Radko Gudas i Eetu Luostarinen hráli pod injekcemi a po zápase byli rádi, že druhý den vylezli z postele.

Aaron Ekblad bojoval se zlomeným chodidlem, vykloubeným ramenem a problémy měl i s nespecifikovaným kloubem. Matthew Tkachuk, klíčový hráč Floridy, si proti Golden Knights zlomil hrudní kost.

Pravděpodobně nejsou hráči Panthers 100% zdraví ani nyní. To je v této fázi play off (téměř) nemožné. Svěřenci kouče Paula Maurice jsou však ve výrazně lepším stavu než před rokem. A to by mělo jen a jen pomoci k lepšímu hokeji pro oko diváka.