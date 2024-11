NHL ONLINE: Hertl proti Edmontonu. V akci Washington, hraje i Detroit

V NHL je na programu trojice zápasů. Od 1:00 vyjede do akce Nashville proti Washingtonu, za který by mohl nastoupit návratilec do nejslavnější hokejové soutěže světa Jakub Vrána, jenž ovšem v posledním utkání Capitals chyběl. Mrázkovo Chicago nastoupí proti Detroitu a ve 2:30 Tomáš Hertl s Golden Knights vyzve Edmonton, jemuž chybí zraněná superstar Connor McDavid. Všechny zápasy sledujte prostřednictvím ONLINE přenosu na iSport.cz.